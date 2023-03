CGTN: Siova návštěva Ruska zahájí "novou vizi" dvoustranných vztahů

PEKING, 20. března 2023 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém článku, který byl v pondělí zveřejněn v ruských médiích, uvedl, že se těší na spolupráci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby společně přijali novou vizi, nový plán a nová opatření pro rozvoj všestranného strategického čínsko-ruského partnerství v nadcházejících letech.

Článek s názvem "Forging Ahead to Open a New Chapter of China-Russia Friendship, Cooperation and Common Development" (Probíhající otevření nové kapitoly čínsko-ruského přátelství, spolupráce a společného rozvoje) byl zveřejněn v ruských novinách Russian Gazette a na zpravodajském webu RIA Novosti před jeho státní návštěvou Ruska.

Si připomněl, že Rusko bylo první zemí, kterou navštívil poté, co byl před deseti lety zvolen prezidentem, a uvedl, že během uplynulých deseti let uskutečnil osm návštěv Ruska a že tam pokaždé jel s velkými očekáváními a vrátil se s přínosnými výsledky.

V Siově článku je zdůrazněna úloha vzájemných kontaktů na nejvyšší úrovni mezi oběma vedoucími představiteli při udržování čínsko-ruských vztahů. Setkali se 40krát při bilaterálních a mezinárodních příležitostech, při nichž vypracovali plán spolupráce a včas spolu jednali o hlavních mezinárodních a regionálních otázkách oboustranného zájmu.

Čína a Rusko upevnily vzájemnou politickou spolupráci a vytvořily nový model vztahů mezi velkými zeměmi na základě toho, že se obě strany zavázaly k tomu, že nebudou uzavírat spojenectví, nebudou se konfrontovat a nebudou útočit na žádnou třetí stranu, poznamenal Si.

Za posledních deset let je patrný výrazný nárůst mnohostranné spolupráce obou zemí. Obchodní výměna mezi Čínou a Ruskem v loňském roce přesáhla 190 miliard dolarů, což je o 116 % více než před deseti lety. Obě strany rovněž spolupracovaly na řadě projektů, včetně vědeckých a technologických inovací, přeshraničního elektronického obchodu a dalších rozvíjejících se oblastí.

Čínský prezident v článku připomněl zdroj své motivace k navržení iniciativy Pásmo a cesta, Globální rozvojové iniciativy, Globální bezpečnostní iniciativy a Globální civilizační iniciativy. Bylo to při jeho projevu v Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů v březnu 2013, kde poznamenal, že "země jsou vzájemně propojeny a závislé na sobě na dosud nevídané úrovni".

"Společným zájmem celého lidstva je svět, který je sjednocený a mírový, nikoliv rozdělený a nestálý," řekl Si.

V souvislosti s ukrajinskou krizí Si zopakoval "objektivní a nestranný" postoj Číny, který doprovází svými návrhy, jako je podpora veškerého úsilí vedoucího k mírovému urovnání krize a zajištění stability globálního průmyslu a dodavatelských řetězců.

Poznamenal, že čínský postoj k politickému urovnání ukrajinské krize, dokument vydaný minulý měsíc, byl "konstruktivní při zmírnění dopadů krize a napomáhání jejímu politickému urovnání".

Si uznává, že složitý problém nemá jednoduché řešení, ale věří, že pokud všechny strany přijmou vizi společné, všestranné, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a budou vést rovnoprávný, racionální a orientovaný na výsledky dialog a konzultace, najdou rozumný způsob řešení krize i rozsáhlou společnou cestu ke světu trvalého míru a společné bezpečnosti.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

SOURCE CGTN