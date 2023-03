PEKÍN, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, dijo que espera con interés trabajar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para adoptar conjuntamente una nueva visión, un nuevo plan y nuevas medidas para el crecimiento de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia en los próximos años, en su artículo firmado publicado el lunes en los medios de comunicación rusos.

El artículo, titulado "Forjando el camino para abrir un nuevo capítulo de amistad, cooperación y desarrollo común entre China y Rusia", fue publicado en el periódico ruso Russian Gazette y en el sitio web de noticias RIA Novosti antes de su visita de Estado a Rusia.

Recordando que Rusia fue el primer país que visitó tras ser elegido presidente hace 10 años, Xi dijo que ha realizado ocho visitas a Rusia durante la última década y que acudió cada vez con grandes expectativas y regresó con resultados fructíferos.

En el artículo de Xi se destaca el papel de las interacciones de alto nivel entre ambos líderes en la dirección de las relaciones entre China y Rusia. Se han reunido 40 veces en ocasiones bilaterales e internacionales en las que han trazado el plan de cooperación y han mantenido una comunicación oportuna sobre los principales asuntos internacionales y regionales de interés mutuo.

China y Rusia han cimentado la confianza política mutua y fomentado un nuevo modelo de relaciones entre grandes países sobre la base del compromiso de ambas partes de no aliarse, no enfrentarse y no atacar a terceros, señaló Xi.

En los últimos 10 años, se ha evidenciado un impulso sustancial en la cooperación a varios niveles entre ambos países. El año pasado, el comercio entre China y Rusia superó los 190.000 millones de dólares, un 116% más que hace una década. Las dos partes también han colaborado en diversos proyectos, como la innovación científica y tecnológica, el comercio electrónico transfronterizo y otras áreas emergentes.

En el artículo, el presidente chino recordaba la fuente de su inspiración para proponer la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global. Fue cuando habló en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú en marzo de 2013, donde observó que "los países están vinculados entre sí y dependen unos de otros a un nivel nunca antes visto."

"El interés común de toda la humanidad es un mundo unido y pacífico, en lugar de dividido y volátil", afirmó Xi.

Al abordar la crisis de Ucrania, Xi reiteró la posición "objetiva e imparcial" de China, que va acompañada de sus propuestas, como apoyar todos los esfuerzos que conducen a la resolución pacífica de la crisis y garantizar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

Señaló que la Posición de China sobre el acuerdo político de la crisis ucraniana, un documento publicado el mes pasado, ha sido "constructiva para mitigar los efectos de la crisis y facilitar su acuerdo político".

Reconociendo que no existe una solución sencilla para una cuestión compleja, Xi cree que mientras todas las partes abracen la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y mantengan un diálogo y unas consultas igualitarios, racionales y orientados a los resultados, encontrarán una vía razonable para resolver la crisis, así como un amplio camino hacia un mundo de paz duradera y seguridad común.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

SOURCE CGTN