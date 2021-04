CGTN - Tam za horami: život v Sin-ťiangu

Po desítkách let rozvoje a vzájemného setkávání se lidé z obou stran spolu konečně seznámili. Hory představují fyzickou překážku, kterou lze překonat, ale „předsudky z obou stran tohoto pohoří nám brání vidět pravdu," řekl Chan Pin, režisér dokumentárního filmu „Beyond the Mountains: Life in Xinjiang (Tam za horami: život v Sin-ťiangu)"