CGTN: V duchu tradícií sa Čína vydala zelenou cestou k budúcnosti bez uhlíka

S cieľom zdôrazniť myšlienku, že "priezračné vody a svieže hory predstavujú nevyčísliteľné bohatstvo," opakuje čínsky prezident Si Ťin-pching často, že "ochrana ekologického prostredia a presadzovanie udržateľného vývoja je naša povinnosť." Nakoniec, ako uviedol: "Máme len jednu Zem".

"Cielené využitie prírodných zdrojov"

Cielené využitie prírodných zdrojov je kľúčom k zachovaniu prírody. Musíme podporovať jednoduchší, zelenší životný štýl s menším množstvom uhlíka, bojovať proti neprimeranosti a plytvaniu a posilňovať kultúru ekologickejšieho a zdravšieho života.

- Čínsky prezident Si Ťin-pching 28. apríla 2019

V priebehu otváracieho ceremoniálu Medzinárodnej záhradníckej výstavy v roku 2019 objasnil prezident Si cestu k zachovaniu prírody citáciou skôr uvedeného výťahu z knihy "C'-č 'tchung-ťien" ("Zizhu Tongjian") alebo "Všeobsahujúce zrkadlo na pomoc vláde" ("Comprehensive Mirror in Aid of Governance "), priekopníckej referenčnej práce čínskej historiografie spísané S'-moju Kuangom (1019-1086) zo severnej Dynastia Sung (960-1127).

Myšlienka kontrolovaného využívania zdrojov získala v dnešnej Číne nový význam. Ako uviedol Si vo svojom prejave "Model vývoja" zabíjať sliepky kvôli vajciam" a "vysúšať jazera kvôli rybám" je na mŕtvom bode. Budúcnosť bude vo svetle ekologicky šetrného vývoja, ktorý je v súlade so zákonmi prírody."

Presadzovanie zeleného vývoja s nižšími emisiami uhlíka, poháňanom inováciami predstavuje jadro úsilia, ktoré vedie Čínu smerom k jej cieľu stať sa modernou socialistickou krajinou.

V roku 2018 zakotvila Čína myšlienku ekologickej civilizácie prvýkrát do svojej ústavy. Posledný päťročný plán tiež zahŕňa prísľub znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2060 byť uhlíkovo neutrálnou krajinou.

Štrnásty päťročný plán (2021-2025) sľubuje zníženie spotreby energie na jednotku hrubého domáceho produktu (HDP) a emisie oxidov uhlíka na jednotku HDP o 13,5 percenta a 18 percent, v uvedenom poradí, počas obdobia 2021-2025.

Čína sa tiež zaviazala zvýšiť objem lesov o šesť miliárd kubických metrov do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 2005 a zvýšiť celkovú inštalovanú kapacitu energie z vetra a solárnej energie na viac ako 1,2 miliardy kilowattov.

Plnenie sľubu

Prezident Si Ťin-pching pri mnohých príležitostiach zmienil snahu Číny zaistiť harmonickú súčasnú spoločnú existenciu ľudí a prírody, cieľ, ktorý Čína realizuje svojimi skutkami.

V posledných desiatich rokoch sa Čína zaradila na prvé miesto celosvetovo, pokiaľ ide o zvyšovanie lesných zdrojov so zalesnenou plochou presahujúcou 70 miliónov hektárov. Zároveň má 90 percent typov pozemných ekosystémov a 85 percent kľúčových zvierat vo voľnej prírode pod efektívnou štátnou ochranou.

Krajina, ktorej ekonomický vývoj v posledných desaťročiach závisel najmä na uhlí, patrí v súčasnosti k najväčším investorom do obnoviteľnej energie a v globálnom meradle a vlastní 30 percent inštalovanej kapacity obnoviteľnej energie.

Okrem toho podiel na spotrebe energie z uhlia v krajine klesol podľa údajov Čínskeho národného štatistického úradu z 60,4 percenta v roku 2017 na 56,8 percenta v roku 2020 a spotreba čistej energie stúpla z 19,1 percenta v roku 2016 na 24,3 percenta v roku 2020.

Do roku 2019 sa znížili emisie uhlíka v krajine o 48,1 percenta v porovnaní s číslami z roku 2005. Podľa správy o energetickom rozvoji, ktorú zverejnil 21. decembra 2020 Informačný úrad Štátnej rady ČĽR, sa tak zvrátil trend rýchleho nárastu emisií oxidov uhlíka.

"Táto otázka je veľmi zložitá," povedal prezident Si Ťin-pching v nadväznosti na sľuby Číny týkajúce sa klimatických zmien na nedávnom videosummite Číny, Francúzska a Nemecka. "Ale Čína svoje sľuby dodrží."

