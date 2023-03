CGTN: Vertiefung der Beziehungen zwischen China und Russland: Xi betont bei seinem Besuch „neues Kapitel".

PEKING, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Beziehungen zwischen China und Russland haben an Substanz gewonnen, da ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen aufgeschlagen wurde, nachdem der chinesische President Xi Jinping am Montag in Moskau eintraf, um sich mit seinem russischen Amtskollegen Vladimir Putin zu treffen.

Xi bezeichnete den Besuch als „eine Reise der Freundschaft, der Zusammenarbeit und des Friedens" und sagte im Vorfeld der Reise, dass das Ziel sei, gemeinsam mit Putin „eine neue Vision, einen neuen Plan und neue Maßnahmen" für das Wachstum der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland in den kommenden Jahren zu erarbeiten.

Die beiden Staatsoberhäupte führten am Dienstag einen „offenen und fruchtbaren" Dialog und unterzeichneten gemeinsame Erklärungen, die darauf abzielen, die gesamte chinesisch-russische Partnerschaft zu stärken und die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Energie und anderen Bereichen zu vertiefen.

Die Vereinbarungen beruhen auf produktiven Ergebnissen, die in den Jahren der umfassenden Zusammenarbeit erzielt wurden. Der Handel zwischen China und Russland hat sich erheblich ausgeweitet: 2022 wird das Handelsvolumen in beiden Richtungen 190 Milliarden US-Dollar betragen, 116% mehr als vor zehn Jahren. Inzwischen hat die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen wissenschaftliche und technologische Innovation, grenzüberschreitender E-Commerce und anderen aufstrebenden Bereichen eine starke Dynamik entwickelt.

Festigung des gegenseitigen Vertrauens

Die Reise von Xi nach Russland ist seine neunte seit er vor 10 Jahren zum Präsidenten von China gewählt wurde. In einem von russischen Medien veröffentlichten unterzeichneten Artikel sagte er, es gebe „eine klare historische Logik und eine starke innere treibende Kraft für das Wachstum der chinesisch-russischen Beziehungen".

In den letzten zehn Jahren haben China und Russland ihr gegenseitiges politisches Vertrauen gefestigt, das sich aus den Verpflichtungen beider Länder zu keiner Allianz, keiner Konfrontation und keinem Dritten bei der Entwicklung ihrer Bindungen ergibt. Die beiden Seiten teilen auch die Vision einer dauerhaften Freundschaft und einer für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit und unterstützen sich gegenseitig nachdrücklich dabei, einen Entwicklungsweg zu verfolgen, der ihren jeweiligen nationalen Gegebenheiten entspricht.

Bei seinem Treffen mit Putin wies Xi darauf hin, dass Russland auch das erste Land ist, das er als Präsident besucht hat, und dass er und sein russischer Amtskollege in den letzten 10 Jahren in enger Verbindung geblieben sind. Solche hochrangigen Gespräche, die die Ausarbeitung von Kooperationsplänen und die rechtzeitige Kommunikation über internationale Fragen gehörten, haben laut Xi eine strategische Rolle bei der Gestaltung der chinesisch-russischen Beziehungen gespielt.

Im März 2013 sprach XI in einer Rede am Moscow State Institute of International Relations über das Konzept des Aufbaus einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit. Seitdem hat er eine Reihe von Initiativen zur Förderung des globalen Friedens und der Entwicklung im Kontext der zunehmenden Vernetzung vorgeschlagen.

Im Einklang mit der von Xi vorgeschlagenen Global Security-Initiative steht die Position von China zur Ukraine-Krise, die eine politische Lösung zur Lösung des Konflikts fordert. Während seiner Reise bekräftigte Xi die „unparteiische, objektive" Haltung von China. Putin seinerseits begrüßte die Bemühungen von China, auf Frieden zu drängen, und sagte, Russland setze für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen ein.

