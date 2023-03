CGTN: zacieśnienie relacji chińsko-rosyjskich. Podczas wizyty w Rosji Xi podkreśla otwarcie „nowego rozdziału"

PEKIN, 22 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Stosunki chińsko-rosyjskie uległy zacieśnieniu po tym, jak chiński prezydent Xi Jinping w miniony poniedziałek ogłosił otwarcie „nowego rozdziału" dwustronnych relacji podczas wizyty w Moskwie, gdzie spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Określając swoją wizytę mianem „podróży przyjaźni, współpracy i pokoju", Xi powiedział jeszcze przed jej rozpoczęciem, że ma ona na celu podjęcie współpracy z Putinem na rzecz „przyjęcia nowej wizji, nowego planu i nowych środków", które pozwolą rozwinąć w nadchodzących latach wszechstronne partnerstwo strategiczne o charakterze koordynującym pomiędzy Chinami a Rosją.

Obaj przywódcy w miniony wtorek podjęli „szczery i owocny" dialog i podpisali wspólne oświadczenia mające na celu wzmocnienie ogólnego partnerstwa chińsko-rosyjskiego i pogłębienie współpracy w zakresie inwestycji i energii oraz w innych dziedzinach.

Umowy są wynikiem produktywnych ustaleń poczynionych przez lata wszechstronnej współpracy. Handel między Chinami a Rosją znacznie się rozwinął, a jego wartość w 2022 roku przekroczyła 190 mld dolarów, co stanowi wzrost o 116 procent w porównaniu ze stanem sprzed dekady. Znaczne postępy obserwuje się również w ramach dwustronnej współpracy w zakresie innowacji naukowych i technologicznych, transgranicznego handlu elektronicznego i innych rozwijających się obszarów.

Umacnianie wzajemnego zaufania

Podróż Xi do Rosji jest jego dziewiątą od czasu wyboru na prezydenta Chin 10 lat temu. W autoryzowanym materiale prasowym opublikowanym przez rosyjskie media Xi powiedział, że istnieje „wyraźna logika historyczna i silna wewnętrzna siła napędowa dla zacieśnienia relacji na linii Chiny-Rosja".

W ciągu ostatniej dekady Chiny i Rosja scementowały wzajemne zaufanie polityczne, które wynika ze zobowiązań obu krajów do niezawierania sojuszów, braku konfrontacji i braku ukierunkowania na jakąkolwiek stronę trzecią w rozwoju ich relacji. Obie strony podzielają również wizję trwałej przyjaźni i współpracy przynoszącej obopólne korzyści oraz zdecydowanie wspierają się w podążaniu ścieżką rozwoju dostosowaną do ich krajowych realiów.

Podczas spotkania z Putinem Xi zauważył, że Rosja była pierwszym krajem, który odwiedził jako prezydent oraz że on i rosyjski przywódca pozostawali w bliskim kontakcie w ciągu ostatnich 10 lat. Te interakcje na wysokim szczeblu, które obejmowały sporządzanie planów współpracy i bieżącą komunikację w sprawach międzynarodowych, odegrały ‒ według Xi ‒ strategiczną rolę w rozwoju stosunków chińsko-rosyjskich.

Już w marcu 2013 roku Xi wspominał o koncepcji budowania wspólnoty na rzecz przyszłości ludzkości podczas przemówienia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Od tego czasu zaproponował szereg inicjatyw mających na celu promowanie globalnego pokoju i rozwoju w kontekście rozwijającej się łączności.

Stanowisko Chin w sprawie kryzysu na Ukrainie, które przemawia za politycznym rozwiązaniem konfliktu, jest spójne z proponowaną przez Xi Inicjatywą Globalnego Bezpieczeństwa. Podczas swojej podróży do Rosji Xi potwierdził „bezstronne i obiektywne" stanowisko Chin w tej kwestii. Putin ze swojej strony z zadowoleniem przyjął wysiłki Chin w dążeniu do budowania pokoju i zapewnił, że Rosja dąży do wznowienia rozmów pokojowych.

