CGTN:Profundización de los lazos entre China y Rusia: Xi destaca el "nuevo capítulo" de su visita

PEKÍN, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Las relaciones entre China y Rusia han recibido un nuevo impulso tras la llegada el lunes a Moscú del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Calificando la visita de "viaje de amistad, cooperación y paz", Xi declaró antes del viaje que el objetivo es trabajar conjuntamente con Putin para "adoptar una nueva visión, un nuevo plan y nuevas medidas" para el crecimiento de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia en los próximos años.

Ambos dirigentes mantuvieron el martes un diálogo "franco y fructífero" y firmaron declaraciones conjuntas encaminadas a reforzar la asociación general China-Rusia y profundizar la cooperación en materia de inversión, energía y otros ámbitos.

Los acuerdos se basan en los fructíferos resultados obtenidos en años de cooperación integral. El comercio entre China y Rusia se ha expandido sustancialmente, con un volumen bilateral que superará los 190.000 millones de dólares en el año 2022, un 116% más que hace una década. Mientras tanto, la colaboración bilateral en innovación científica y tecnológica, comercio electrónico transfronterizo y otras áreas emergentes ha mostrado un fuerte impulso.

Consolidando una confianza mutua

El viaje de Xi a Rusia es el noveno que realiza desde que fue elegido presidente de China hace 10 años. En un artículo firmado y publicado por medios rusos, afirmó que existe "una clara lógica histórica y una fuerte fuerza motriz interna para el crecimiento de las relaciones China-Rusia".

A lo largo de la última década, China y Rusia han cimentado una confianza política mutua, derivada del compromiso de ambos países de no aliarse, no enfrentarse y no dirigirse a terceros en el desarrollo de sus lazos. Ambas partes comparten también una visión de amistad duradera y cooperación beneficiosa para ambas partes, y se apoyan firmemente mutuamente para seguir un camino de desarrollo adecuado a sus respectivas realidades nacionales.

En su reunión con Putin, Xi señaló que Rusia es también el primer país que visitó como presidente y que él y su homólogo ruso han mantenido un estrecho contacto durante los últimos 10 años. Según Xi, estas interacciones de alto nivel, que incluyen la elaboración de proyectos de cooperación y la comunicación oportuna sobre cuestiones internacionales, han desempeñado un papel estratégico en la dirección de las relaciones entre China y Rusia.

En marzo de 2013, Xi habló sobre el concepto de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad durante un discurso en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Desde entonces, ha propuesto una serie de iniciativas destinadas a promover la paz y el desarrollo mundiales en el contexto de una conectividad cada vez mayor.

Coherente con la Iniciativa de Seguridad Global propuesta por Xi es la postura de China sobre la crisis ucraniana, que aboga por un acuerdo político para resolver el conflicto. Durante su viaje, Xi reafirmó la postura "imparcial y objetiva" de China. Putin, por su parte, agradeció los esfuerzos de China por impulsar la paz y afirmó que Rusia está comprometida con la reanudación de las conversaciones de paz.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-22/China-Russia-ties-deepened-as-Xi-stresses-new-chapter-in-his-visit-1imB6pDd0FG/index.html

https://youtu.be/MTtXZHUDebE

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MTtXZHUDebE

