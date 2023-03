PEKÍN, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Las relaciones entre China y Rusia se han fortalecido aun más, ya que se ha lanzado un nuevo capítulo para los vínculos bilaterales después de que el Presidente Chino Xi Jinping llegara a Moscú el lunes para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin.

CGTN: Los vínculos de China-Russia se profundizaron mientras Xi enfatiza el "nuevo capítulo" en su visita

Desués de referirse a la visita como "Un viaje de amistad, cooperación y paz", Xi dijo antes del viaje que el objetivo es trabajar en conjunto con Putin para "adoptar una nueva visión, un nuevo plan y nuevas medidas" para el crecimiento de la alianza estratégica integral de coordinación entre China y Rusia en los próximos años.

El martes, ambos líderes mantuvieron un diálogo "franco y fructífero" y firmaron declaraciones conjuntas destinadas a fortalecer la alianza general entre China y Rusia y profundizar la cooperación en los campos de inversión, energía y otros.

Los acuerdos se basan en resultados productivos logrados en años de cooperación integral. El comercio entre China y Rusia se ha expandido sustancialmente, con un volumen bi-direccional superior a los USD 190 mil millones en 2022, un aumento del 116% con respecto a una década atrás. Mientras tanto, la colaboración bilateral en innovación científica y tecnológica, comercio electrónico trans-fronterizo y otras áreas emergentes ha tenido un fuerte impulso.

Consolidación de la confianza mutua

El viaje de Xi a Rusia es su noveno desde que fue elegido presidente de China hace 10 años. En un artículo firmado por los medios rusos, dijo que existe "una lógica histórica clara y una fuerza impulsora interna para el crecimiento de las relaciones con entre China y Rusia".

Durante la última década, China y Rusia han consolidado la confianza política mutua, que se deriva de los compromisos de ambos países con la no alianza, la no confrontación y no apuntar a ningún tercero en el desarrollo de sus vínculos. Las dos partes también comparten una visión de amistad duradera y cooperación beneficiosa para todos, y se apoyan firmemente entre sí para seguir un camino de desarrollo adecuado a sus respectivas realidades nacionales.

En su reunión con Putin, Xi señaló que Rusia también es el primer país que visitó como presidente y que él y su homólogo ruso se han mantenido en estrecho contacto durante los últimos 10 años. Estas interacciones de alto nivel, que incluyeron la elaboración de planes de cooperación y la comunicación oportuna sobre cuestiones internacionales, han desempeñado un papel estratégico en la dirección de las relaciones entre China y Rusia, según Xi.

En marzo de 2013, Xi ' Habló sobre el concepto de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad durante un discurso en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Desde entonces, ha propuesto una serie de iniciativas encaminadas a promover la paz y el desarrollo mundial en el contexto del aumento de la conectividad.

En consonancia con la Iniciativa de Seguridad Global propuesta por Xi es la posición de China sobre la crisis en Ucrania, la cual exige una solución política para el conflicto. Durante su viaje, Xi reafirmó la postura "imparcial y objetiva" de China. Putin, por su parte, acogió con beneplácito los esfuerzos de China por impulsar la paz y dijo que Rusia está comprometida con la reanudación de las conversaciones de paz.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-22/China-Russia-ties-deepened-as-Xi-stresses-new-chapter-in-his-visit-1imB6pDd0FG/index.html

https://youtu.be/MTtXZHUDebE

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MTtXZHUDebE

FUENTE CGTN

SOURCE CGTN