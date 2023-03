CGTN: Visita de Xi fortalece laços entre China e Rússia, abrindo um "novo capítulo" nas relações entre os dois países.

PEQUIM, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Xi Jinping, o presidente chinês, aterrou em Moscou na segunda-feira passada para se encontrar com seu homólogo russo, Vladimir Putin, abrindo um novo capítulo nas relações bilaterais entre a China e a Rússia.

Anunciando a visita como "uma jornada de amizade, cooperação e paz", Xi afirmou antes da viagem que seu objetivo é trabalhar com Putin para "adotar uma nova visão, um novo plano e novas medidas" para o crescimento da parceria estratégica de coordenação sino-russa nos próximos anos.

Na terça-feira, os dois líderes tiveram um diálogo "franco e frutífero" e assinaram declarações conjuntas com o objetivo de fortalecer a parceria geral entre a China e a Rússia, aprofundando a cooperação em áreas como o investimento e a energia, entre outras.

Os acordos estão respaldados nos resultados que foram alcançados ao longo de vários anos de cooperação abrangente. As trocas comerciais entre a China e a Rússia cresceram significativamente em 2022, com um volume bidirecional superior a $190 bilhões, o que representa um aumento de 116% em comparação com o volume de há uma década atrás. Enquanto isso, houve um forte impulso na colaboração bilateral em áreas como a inovação científica e tecnológica, o comércio eletrônico internacional e outros domínios emergentes.

Consolidação da confiança mútua

A viagem de Xi à Rússia é sua nona visita ao país desde que foi eleito presidente há 10 anos. Em um artigo assinado por Xi e publicado pela mídia russa, o presidente chinês afirmou que há "uma lógica histórica evidente e uma poderosa força motriz interna por trás do fortalecimento das relações entre a China e a Rússia".

Na última década, a China e a Rússia consolidaram sua confiança política mútua, que resulta dos compromissos de ambos os países com o não alinhamento, com a recusa do confronto e com o não envolvimento de outros países no desenvolvimento de seus laços. Os dois países compartilham o desejo de construir uma amizade duradoura e desenvolver um modelo de cooperação com benefícios mútuos, apoiando-se mutuamente para implementar um projeto de desenvolvimento adequado às suas especificidades nacionais.

Em sua reunião com Putin, Xi observou que a Rússia foi o primeiro país que visitou como presidente da República Popular da China e que permaneceu em estreito contato com seu homólogo russo ao longo dos últimos 10 anos. De acordo com Xi, essas interações de alto nível, que envolveram a elaboração de planos de cooperação e comunicação atempada sobre questões internacionais, desempenharam um papel estratégico no desenvolvimento das relações sino-russas.

Em Março de 2013, durante um discurso no Instituto de Relações Internacionais de Moscou, Xi discorreu sobre o conceito de construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado. Desde então, Xi propôs várias iniciativas com o objetivo de promover a paz e o desenvolvimento no contexto de um mundo cada vez mais interconectado.

A Iniciativa de Segurança Global proposta por Xi é coerente com a posição da China sobre a crise da Ucrânia, que apela a uma solução política para o conflito. Durante sua visita, Xi reafirmou a posição "imparcial e objetiva" da China. Putin, por sua vez, agradeceu os esforços da China para promover a paz e afirmou que a Rússia está empenhada em retornar à mesa de negociações.

FONTE CGTN

