CGTN: Xi Jinping anuncia novas medidas na COP15 visando uma China mais bonita

Fundo de biodiversidade, parques nacionais e planos para atingir as metas de carbono

A China irá liderar a iniciativa investindo 1,5 bilhão de yuans (cerca de 233 milhões de dólares) para estabelecer o Fundo de Biodiversidade de Kunming.

O presidente chinês, Xi Jinping, fez o anúncio ao se dirigir à cúpula dos líderes da COP15 via link de vídeo em Pequim, na terça-feira.

Xi disse que o fundo será utilizado para auxiliar países em desenvolvimento na proteção da biodiversidade, acrescentando que a China convoca e dá as boas-vindas a todas as partes para fazerem contribuições para o fundo.

Para fortalecer a proteção da biodiversidade, a China está avançando mais rapidamente para estabelecer um sistema de áreas protegidas com parques nacionais como base, observou Xi.

Ele disse que, com o passar do tempo, áreas com maior importância para o ecossistema natural e com as paisagens naturais mais peculiares, o patrimônio natural mais valioso e a maior reserva de biodiversidade serão incluídas no sistema de parques nacionais.

Para atingir suas metas de pico e neutralidade de carbono, a China lançará planos de implementação para atingir o pico de emissões de dióxido de carbono em áreas e setores-chave, bem como uma série de medidas de apoio, além de implementar uma estrutura de política "1+N" para o pico de carbono e a neutralidade de carbono, anunciou o presidente.

A China continuará a reajustar sua estrutura industrial e matriz energética, desenvolver intensamente as fontes de energia renovável e progredir mais rapidamente no planejamento e desenvolvimento de grandes bases de energia eólica e fotovoltaica em áreas arenosas, rochosas e desertos, observou Xi.

Coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza

Em seu discurso, Xi disse que o homem e a natureza precisam coexistir em harmonia e ressaltou que "Quando temos o cuidado de proteger a natureza, a natureza nos recompensa com generosidade; quando exploramos a natureza de forma impiedosa, ela nos castiga sem misericórdia."

"Precisamos ter profunda reverência pela natureza, respeitá-la, seguir suas leis e protegê-la, de modo a construir uma pátria de coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza", disse o presidente.

Xi reiterou o conceito exclusivo proposto em 2005 de que águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis.

Uma ecologia e meio ambiente sólidos não são apenas um patrimônio natural, mas também econômico, e isso influencia o potencial e a dinâmica do desenvolvimento econômico e social, concluiu o presidente.

Xi pediu mais esforços para promover uma iniciativa ecológica de desenvolvimento e garantir uma condição benéfica para o crescimento econômico e para a proteção ambiental, de modo a construir uma pátria de progresso coordenado da economia e do meio ambiente.

Xi pede esforços conjuntos para o desenvolvimento de alta qualidade da humanidade

Xi convocou países de todo o mundo para se unirem e iniciarem uma nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade da humanidade.

O presidente ressaltou que o desenvolvimento da civilização ecológica deve ser considerado um guia para coordenar a relação entre o homem e a natureza, e acrescentou que as atividades humanas precisam ser mantidas dentro dos limites da ecologia e do meio ambiente.

Xi incentivou esforços para permitir que a transição ecológica conduza os esforços das pessoas para facilitar o desenvolvimento sustentável global e pediu que a cooperação internacional ecológica seja intensificada para compartilhar os frutos do desenvolvimento ecológico entre todos os países.

Enfatizando a necessidade de melhorar o bem-estar das pessoas para promover a equidade e a justiça sociais, Xi observou que o direito internacional deve ser a base para manter um sistema de governança internacional justo e equitativo.

Xi também disse que as novas metas de proteção ambiental estabelecidas pelas pessoas precisam ser ambiciosas, por um lado, e pragmáticas e equilibradas, por outro.

