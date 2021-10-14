CGTN: Си Цзиньпин представляет на COP15 новые меры по повышению привлекательности Китая

COP15 с тематическим названием "Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth" («Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всей жизни на Земле») — первая всемирная конференция, созванная Организацией Объединенных Наций с акцентом на экологическую цивилизацию, основные принципы которой были предложены Китаем.

Фонд биоразнообразия, национальные парки и планы достижения целей по сокращению углеродных выбросов

Китай возьмет на себя ведущую роль, инвестируя 1,5 млрд юаней (около 233 млн долларов США) в создание Куньминского фонда биологического разнообразия.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением на саммите лидеров COP15 по видеосвязи из Пекина.

По словам китайского лидера, указанный фонд будет использоваться для оказания поддержки развивающимся странам в деле защиты биоразнообразия. Китай призывает все стороны делать взносы в этот фонд и приветствует такое участие.

Си Цзиньпин отметил, что в целях усиления защиты биоразнообразия Китай ускоряет процесс создания системы особо охраняемых природных территорий, основополагающим элементом которой являются национальные парки.

По его словам, с течением времени районы, имеющие наивысшее значение для природной экосистемы и наиболее уникальные природные ландшафты, а также ценнейшее природное наследие и крупнейшие резервы биологического разнообразия, будут включены в систему национальных парков.

Для осуществления своих целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности Китай подготовит планы реализации по пикам выбросов углекислого газа в ключевых областях и секторах, а также ряд вспомогательных мер и введет в действие нормативную базу 1+N для достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, сообщил глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит корректировать свою отраслевую и энергетическую структуру, активно развивать возобновляемую энергетику и ускорять процессы планирования и создания крупных ветроэнергетических и фотоэлектрических баз в песчаных, скалистых и пустынных районах страны.

Гармоничное сосуществование между человеком и природой

В своей речи Си Цзиньпин заявил, что человек и природа должны сосуществовать в гармонии, подчеркнув, что «когда мы берем на себя заботу о защите природы, она щедро вознаграждает нас, а когда мы беспощадно эксплуатируем ее, она безжалостно наказывает нас».

«Мы должны относиться к природе с глубоким почтением, уважать ее, следовать ее законам и защищать ее, чтобы построить страну для гармоничного сосуществования между человеком и природой», — указал руководитель страны.

Си Цзиньпин в очередной раз подтвердил стратегическую концепцию, предложенную им еще в 2005 году: «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние».

Он пояснил, что здоровая экология и окружающая среда являются не только природным, но и экономическим активом, влияющим на потенциал и динамику социально-экономического развития.

Китайский лидер обозначил необходимость активизировать усилия, направленные на стимулирование экологически безопасного способа развития и обеспечение взаимовыгодного экономического роста и защиты окружающей среды, с целью построения страны с гармоничным развитием экономики и окружающей среды.

Си Цзиньпин призывает к совместным усилиям для создания целостного подхода к развитию человечества

Си Цзиньпин призвал страны всего мира объединить усилия и ступить на качественно новый путь развития человечества.

Руководитель Китая подчеркнул, что развитие экологической цивилизации должно быть принято в качестве руководства для координации взаимоотношений между человеком и природой, добавив, что деятельность человека должна находиться в пределах, обусловленных экологией и окружающей средой.

Си Цзиньпин убежден, что пора предпринять усилия для обеспечения того, чтобы переход к экологически чистой экономике стимулировал деятельность людей, направленную на содействие устойчивому развитию во всем мире, а также активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды для обмена плодами экологически безопасного развития между всеми странами.

Подчеркнув необходимость повышения благосостояния людей для обеспечения социального равенства и справедливости, лидер китайского государства отметил, что основой для поддержания справедливой и равноправной системы глобального управления должно служить международное право.

Си Цзиньпин также заявил, что новые цели, устанавливаемые народом в области охраны окружающей среды, должны быть с одной стороны амбициозными, а с другой — прагматичными и сбалансированными.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-12/Xi-addresses-COP15-leaders-summit-via-video-link-14iuyQtyg48/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=KQVRhltd6bk

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SOURCE CGTN