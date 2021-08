CGTN : Xi Jinping inspecte la ferme de culture forestière dans le cadre d'une mise en valeur du respect de l'environnement pour un développement de haute qualité

Au cours de sa visite, le président Xi a écouté le rapport de travail du gouvernement local sur la coordination de la protection et de la restauration des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs et de la végétation au sol, indiquant que le développement vert sera porté à un niveau supérieur dans le cadre de la modernisation du pays.

Couvrant une superficie d'environ 93 000 hectares, Saihanba est presque devenue un désert dans les années 1950 en raison des opérations d'abattage d'arbres généralisées, qui ont également été à l'origine de tempêtes de sable menaçant Pékin et les régions voisines.

En 1962, des centaines de sylviculteurs se sont lancés dans la plantation d'arbres à Saihanba pour mettre un coup d'arrêt à cette désertification rapide et inverser le cours de ce processus. Les efforts acharnés de trois générations de planteurs ont payé et la couverture forestière est passée de 11,4 % à 80 %, fournissant actuellement quelque 137 millions de mètres cubes d'eau potable à la capitale chinoise.

Lors des cérémonies en l'honneur de ceux qui ont contribué à la victoire contre l'extrême pauvreté, la ferme de culture forestière de Saihanba s'est vu conférer le titre national de modèle. Elle a également remporté le prix des Champions de la Terre 2017, la plus haute distinction du genre décernée par les Nations Unies.

Xi Jinping s'est entretenu avec certains sylviculteurs, a inspecté la croissance des arbres et écouté la présentation des actions mises en œuvre par la ferme pour transmettre l'esprit de Saihanba et promouvoir un développement de haute qualité. Saihanba est devenue un symbole de l'esprit de vaillance des Chinois face aux tâches à accomplir et un exemple vivant d'une civilisation respectueuse de l'environnement.

Modèle de croissance écologique

En dépit de la pression accrue qui s'est exercée au fil des ans, la Chine a toujours résisté aux anciennes méthodes d'expansion économique en raison de leurs graves répercussions sur l'environnement. Les dirigeants ont fait valoir, à maintes reprises, une approche de développement respectueuse de l'environnement car, comme l'a souligné Xi Jinping : « Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. »

En juin, le Bureau général du Conseil des affaires de l'État a publié une directive en faveur de l'adoption de mesures scientifiques dans le cadre des efforts de boisement de la Chine afin d'améliorer fondamentalement l'environnement naturel du pays.

Il est notamment vivement recommandé de déployer les efforts nécessaires pour favoriser la sylviculture et le pâturage en suivant les règles inhérentes de l'écosystème afin d'améliorer la stabilité de l'écosystème et sa capacité d'autoréparation.

Xi Jinping a accordé une grande attention à l'adoption d'une approche scientifique du verdissement des terres de haute qualité de la Chine et a demandé à plusieurs reprises davantage d'efforts pour promouvoir le boisement et protéger les ressources forestières.

Selon l'autorité chinoise des forêts et des prairies, la Chine a réussi à stopper l'expansion de la désertification, avec, chaque année, une diminution moyenne de la superficie des zones touchées par la désertification de 2 424 km².

https://news.cgtn.com/news/2021-08-24/President-Xi-inspects-forest-farm-in-Hebei-Province-12YMORjQ9yM/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bwmCnFzc2lU

