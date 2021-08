CGTN: Xi Jinping inspeciona uma fazenda florestal e destaca o respeito ao meio ambiente no desenvolvimento de alta qualidade

Abrangendo uma área de cerca de 93.000 hectares, Saihanba quase se tornou um deserto na década de 1950 devido a operações de corte desenfreado de árvores, que também causaram tempestades de areia que ameaçaram Pequim e as regiões adjacentes.

Em 1962, centenas de silvicultores iniciaram o plantio de árvores em Saihanba para mudar a maré da rápida desertificação. Após três gerações de esforços intensos, a cobertura florestal foi ampliada de 11,4% para 80%, fornecendo atualmente cerca de 137 milhões de metros cúbicos de água limpa para a capital chinesa.

Durante as cerimônias em homenagem àqueles que contribuíram para a vitória contra a pobreza extrema, a Fazenda Florestal Saihanba recebeu o título nacional de modelo a ser seguido. Também ganhou o prêmio Champions of the Earth 2017, a maior homenagem do gênero concedida pelas Nações Unidas.

Xi conversou com alguns silvicultores, inspecionou o crescimento das árvores e ouviu uma apresentação dos esforços da fazenda para levar adiante o espírito de Saihanba e promover um desenvolvimento de alta qualidade. Saihanba tornou-se um símbolo do espírito chinês de trabalho árduo e um exemplo vivo de eco-civilização.

Padrão de crescimento ecológico

Apesar da crescente pressão para baixo ao longo dos anos, a China permaneceu firme em sua resistência às velhas formas de expansão econômica e seu sério impacto sobre o meio ambiente. Para esse fim, os principais líderes enfatizaram repetidamente uma abordagem chave de desenvolvimento, como Xi expressou vividamente: "águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis."

Em junho, o Escritório Geral do Conselho de Estado publicou uma diretriz para adotar medidas científicas dentro da estrutura dos esforços de florestamento da China para melhorar fundamentalmente o ambiente natural do país.

Faz-se necessário cultivar árvores e grama seguindo as regras inerentes ao ecossistema para melhorar sua estabilidade e capacidade de autorreparação.

Xi tem dispensado grande atenção à adoção de uma abordagem científica para tornar as terras de alta qualidade da China mais verdes e repetidamente pediu esforços redobrados para promover o florestamento e proteger os recursos florestais.

De acordo com autoridades florestais e campestres, a China conseguiu conter a propagação da desertificação, com uma média anual de 2.424 quilômetros quadrados.

