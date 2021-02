CGTN: Zmiernenie chudoby, slávnostný prísľub čínskeho vedenia

CMG nedávno uviedla televízny seriál "Zmiernenie chudoby", ktorý pripomína, ako Čína vymanila milióny ľudí z chudoby. Prvá epizóda predstavuje prehľad toho, ako čínske vedenie splnilo svoj slávnostný prísľub, že do roku 2020 vyvedie všetkých obyvateľov vidieka žijúcich pod súčasnou hranicou chudoby z chudoby.

„Vystúpenie z chudoby"

Čína začala rozsiahle programy na zmiernenie chudoby v roku 1982. Si Ťin-pching bol v tom čase poslaný za prácou do okresu Zhengding v provincii Che-pej. Od marca 1982 do mája 1985 pracoval Si ako zástupca tajomníka a potom ako tajomník výboru kraja KSČ Zhengding. Niektoré z jeho prejavov a článkov z tohto obdobia boli publikované v jeho knihe „Vystúpenie z chudoby".

Ako napísal Si: "Počas dvoch rokov v prefektúre Ningde som tvrdo pracoval, spolu s ľuďmi a členmi strany. Vždy som cítil pocit nepokoja. Zmiernenie chudoby je nesmierny záväzok, ktorý si vyžaduje úsilie niekoľkých generácií."

Svoj sen o znižovaní chudoby potom preniesol do centra politického života v Číne.

Cielené zmierňovanie chudoby, nová stratégia

Počet chudobných ľudí spočítaných čínskou vládou dosiahol na konci roka 2012 99,89 milióna - počet obyvateľov väčší ako majú niektoré krajiny celkom.

V novembri 2013 počas inšpekčnej cesty po Hunan prezident Si prvýkrát nastolil koncept „cieleného zmierňovania chudoby".

Táto koncepcia prispôsobenia politiky rôznym miestnym podmienkam sa stala hlavnou zásadou v boji Číny proti chudobe.

V novembri 2015 na Ústrednej konferencii o zmierňovaní a rozvoji chudoby Si ďalej poukázal na to, že zmierňovanie chudoby by sa malo zamerať na štyri otázky - kto presne potrebuje pomoc, kto by mal implementovať iniciatívy na zmiernenie chudoby, ako by sa malo zmierňovanie chudoby vykonávať a aké normy a postupy by sa mali prijať na prekonanie chudoby.

Na riešenie týchto problémov pri cielenom zmierňovaní chudoby bolo vyslaných okolo 800 000 úradníkov na prvé misie na zmiernenie chudoby, ktorí pôsobili na miestnej úrovni.

„Nikto nebude vynechaný"

Na konci roku 2016 žilo v chudobe viac ako 43 miliónov ľudí, čo sú asi 3 percentá čínskej populácie. Avšak vytiahnuť z chudoby zvyšnú populáciu, kde mnohí žili v oblastiach bez ciest, čistej pitnej vody alebo elektrickej energie bolo najťažšie.

„Odstránenie chudoby bolo vždy tvrdým bojom, zatiaľ čo odstránenie chudoby v extrémne chudobných oblastiach je najťažším bojom zo všetkých," uviedol Si.

Krajina v roku 2017 vymedzila tri regióny a tri prefektúry vrátane autonómnej oblasti Tibet a autonómnej prefektúry Nujiang Lisu v provincii Jün-nan ako najchudobnejšie oblasti v krajine. Na tieto oblasti bolo pridelených viac zdrojov.

„Na pochode k spoločnej prosperite nebude nikto vynechaný," sľúbil Xi.

„Dve uistenia a tri záruky"

Na konci roka 2018 sa chudobné obyvateľstvo v krajine znížilo na 16,6 milióna, čím sa zmierňovanie chudoby dostalo do „poslednej míle". Práce na zmiernení chudoby však v Číne stále čelili mnohým výzvam.

Niektoré miestne orgány a oddelenia fušovali alebo zveličovali svoje štatistiky zmierňovania chudoby, aby získali politické body.

Čínsky prezident na svojom sympóziu o boji proti chudobe v apríli 2019 vyzval na úsilie o vyriešenie významných problémov pri zabezpečovaní potravinových a odevných potrieb chudobných obyvateľov vidieka a na zabezpečenie prístupu k povinnému vzdelávaniu, základným lekárskym službám a bezpečnému bývaniu, čo je označované ako „dve uistenia a tri záruky".

Ministerstvá potom zahájili rozsiahlu kampaň zameranú na riešenie pretrvávajúcich problémov a na konci roka 2019 bolo vyriešených 5,2 milióna problémov týkajúcich sa „dvoch uistení a troch záruk" ľudí.

Dosiahnutie cieľa v oblasti boja proti chudobe napriek COVID-19

Rok 2020 nebol pre Čínu a svet obyčajným rokom. Pandémia COVID-19 spojená s povodňami v južnej Číne predstavovala pre národný boj proti škodám skľučujúce výzvy.

Podľa Svetovej banky sa odhaduje, že pandémia COVID-19 v roku 2020 dohnala ďalších 88-115 miliónov ľudí k extrémnej chudobe, čo znamená, že sa očakáva, že globálna extrémna chudoba vzrastie prvýkrát za posledných 20 rokov.

Prezident Si na sympóziu o dosiahnutí rozhodujúceho víťazstva v zmierňovaní chudoby v marci 2020 zdôraznil, že vytiahnutie všetkých obyvateľov vidieka žijúcich pod súčasnou hranicou chudoby z chudoby do roku 2020 je slávnostným prísľubom ústredného výboru KSČ a musí byť splnené včas.

Krajina prijala prísnejšie a účinnejšie opatrenia na zabezpečenie úplného odstránenia chudoby podľa plánu. Vynaložilo sa viac úsilia na minimalizáciu strát spôsobených prírodnými katastrofami a na urýchlenie obnovy výroby a živých stavov v chudobných oblastiach postihnutých katastrofami.

Ministri tiež zintenzívnili monitorovanie a poskytli včasnú pomoc, aby sa zabránilo opätovnému upadnutiu ľudí do chudoby.

V decembri 2020 prezident Si oznámil, že po ôsmich rokoch vytrvalého úsilia bolo všetko chudobné obyvateľstvo na vidieku vymanené z chudoby a takmer 100 miliónov chudobných sa z chudoby otriaslo.

