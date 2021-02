CGTN: борьба с нищетой -- выполнение торжественного обещания китайского руководства

Недавно CMG выпустила телевизионный сериал «Борьба с нищетой», рассказывающий о том, как Китай вывел миллионы людей из нищеты. В первом эпизоде представлен обзор того, как китайское руководство выполнило свое торжественное обещание избавить всех сельских жителей, живущих за чертой бедности, от нищеты к 2020 году.

«Up and Out of Poverty»

Китай начал крупномасштабные программы по борьбе с нищетой еще в 1982 году. На тот момент Си Цзиньпин был направлен на работу в район Чжэндин провинции Хэбэй. С марта 1982 по май 1985 года Си Цзиньпин работал заместителем секретаря, а затем секретарем Комитета КПК по региону Чжэндин. Некоторые из его речей и статей того периода были опубликованы в его книге «Up and Out of Poverty».

Как написал Си Цзиньпин: «Я много работал в течение двух лет в префектуре Ниндэ, вместе с местным населением и членами партии. Я всегда чувствовал себя неловко. Борьба с нищетой — это огромная задача, требующая усилий нескольких поколений».

Затем он сделал свою мечту о снижении бедности одним из центральных тем политической жизни Китая.

Целенаправленная борьба с нищетой, новая стратегия

Количество бедных, признанных китайским правительством, на конец 2012 года составило 99,89 миллиона человек — это больше, чем население большинства отдельно взятых стран.

В ноябре 2013 года во время инспекционной поездки по Хунаню президент Си впервые выдвинул концепцию «целевого снижения уровня бедности».

Эта концепция адаптации политики помощи к различным местным условиям стала руководящим принципом в борьбе Китая с нищетой.

В ноябре 2015 года на центральной конференции по борьбе с нищетой и развитию Си Цзиньпин также отметил, что борьба с нищетой должна быть сосредоточена на четырех вопросах: кто именно нуждается в помощи, кто должен реализовывать инициативы по борьбе с нищетой, каким образом должна осуществляться борьба с нищетой, и какие стандарты и процедуры должны быть приняты для ликвидации нищеты.

Для решения этих проблем при осуществлении целевых мероприятий по борьбе с нищетой около 800 000 должностных лиц были направлены с миссией по оказанию помощи в борьбе с нищетой на местном уровне.

«На пути к общему процветанию никто не останется брошен»

К концу 2016 года в бедности проживало более 43 миллионов человек, или около 3% населения Китая. Вместе с тем поднять граждан, остающихся за чертой бедности, многие из которых проживают в районах, не имеющих дорог, чистой питьевой воды или электричества, будет сложнее всего.

«Искоренение нищеты всегда было сложной борьбой, в то время как искоренение нищеты в крайне бедных районах является самой сложной задачей», — заявил Си Цзиньпин.

В 2017 году страна провела демаркацию трех регионов и трех округов, включая Тибетский автономный район и Нуцзян-Лисуский автономный округ провинции Юньнань, в качестве беднейших районов страны. В эти регионы направлялось больше ресурсов.

«На пути к общему процветанию никто не останется брошен», — обещал Си Цзиньпин.

«Два заверения и три гарантии»

По состоянию на конец 2018 года численность населения страны, проживающего за чертой бедности, сократилась до 16,6 млн человек, что позволило сократить масштабы нищеты до «последней мили». Однако работа по сокращению масштабов нищеты в Китае по-прежнему сталкивалась с многочисленными проблемами.

Некоторые местные органы власти и ведомства преувеличили свои статистические данные по борьбе с нищетой, чтобы получить политические баллы.

Выступая на симпозиуме по борьбе с нищетой в апреле 2019 года, китайский президент призвал приложить усилия для решения серьезных проблем, связанных с удовлетворением потребностей бедного сельского населения в продуктах питания и одежде, и гарантировать ему доступ к обязательному образованию, основным медицинским услугам и безопасному жилью, такая программа получила название «Два заверения и три гарантии».

После этого министерства развернули обширную кампанию по решению нерешенных проблем, и в конце 2019 года еще 5,2 миллионам человек были предоставлены «Два заверения и три гарантии».

Достижение целей по борьбе с нищетой несмотря на пандемию COVID-19

2020 год был необычным для Китая и всего мира. Пандемия COVID-19 в сочетании с наводнениями на юге Китая создала огромные проблемы для национальной борьбы с бедностью.

По данным Всемирного банка, в 2020 году пандемия COVID-19 привела к крайней нищете еще 88–115 миллионов человек, что означает рост глобальной крайней нищеты впервые за более чем 20 лет.

На состоявшемся в марте симпозиуме по вопросам обеспечения решающей победы в борьбе с нищетой Си Цзиньпин напомнил, что избавление от нищеты всех сельских жителей, находящихся за чертой бедности, к 2020 году является торжественным обещанием Центрального комитета КПК, которое должно быть выполнено в срок.

Страна принимает более решительные и эффективные меры для обеспечения полного искоренения нищеты в соответствии с планом. Были предприняты дополнительные усилия для сведения к минимуму ущерба, наносимого стихийными бедствиями, и ускорения процесса восстановления производственных и жилых объектов в бедных районах, пострадавших от стихийных бедствий.

Министры также усилили контроль и оказали своевременную помощь, с тем чтобы предотвратить возвращение людей к черте бедности.

В декабре 2020 года председатель Си объявил, что после восьми лет непрестанных усилий все сельские жители смогли выйти из-за черты бедности, и почти 100 миллионов нуждающихся избавились от нищеты.

Оригинальный текст статьи представлен здесь.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=saxD4PtyH9M

SOURCE CGTN