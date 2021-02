CGTN - Réduire la pauvreté : une promesse solennelle tenue par les dirigeants chinois

La chaîne CMG a récemment lancé une série télévisée sur le sujet, dans laquelle on peut voir comment la Chine a sorti des millions de personnes de la précarité. Dans le premier épisode, on peut voir certaines des façons dont les dirigeants chinois ont tenu leur promesse solennelle de sortir de la précarité tous les résidents de milieux ruraux vivant sous le seuil de pauvreté dans le courant de 2020.

« Sortir de la pauvreté »

La Chine avait déjà lancé des programmes de lutte contre la pauvreté à grande échelle en 1982. À ce moment-là, Xi Jinping avait été envoyé dans le district de Zhengding, dans la province du Hebei, pour y travailler. De mars 1982 à mai 1985, Xi Jinping a été le sous-secrétaire, puis le secrétaire du Comité du district de Zhengding du PCC. Certains de ses discours et articles de cette période ont été publiés dans son livre « Sortir de la pauvreté ».

Comme Xi Jinping l'a écrit : « Pendant les deux années passées dans la ville-préfecture de Ningde, j'ai travaillé d'arrache-pied avec les gens et les membres du parti de la région. J'éprouvais toujours un sentiment de malaise. La réduction de la pauvreté est une immense entreprise qui exige des efforts de plusieurs générations. »

Il a ensuite fait de son rêve de réduire la pauvreté un thème central de l'activité politique chinoise.

La réduction ciblée de la pauvreté – une nouvelle stratégie

Fin 2012, le nombre de personnes pauvres officiellement reconnu par le gouvernement chinois s'élevait à 99,89 millions – une population plus importante que celle de presque tous les pays.

C'est en novembre 2013, lors d'une tournée d'inspection à Hunan, que le président Xi Jinping évoque le concept de « réduction ciblée de la pauvreté » pour la première fois.

Consistant à adapter les politiques d'aide en fonction des conditions locales, ce concept devient ensuite un principe directeur de la lutte contre la pauvreté en Chine.

En novembre 2015, lors du Congrès du Comité central sur la réduction de la pauvreté et les progrès des droits de l'homme en Chine, Xi Jinping a également souligné que pour s'attaquer à la réduction de la pauvreté, il faut déterminer quatre éléments : les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes responsables de la mise en œuvre des initiatives de réduction de la pauvreté, la façon dont ces initiatives doivent être mises en œuvre et les normes et procédures à adopter à cet effet.

Pour trancher sur ces questions tout en s'attaquant à la réduction ciblée de la pauvreté, quelque 800 000 fonctionnaires ont été envoyés en mission de lutte contre la pauvreté sur place.

« Personne ne sera laissé pour compte »

Fin 2016, plus de 43 millions de personnes, soit environ 3 % de la population chinoise, vivaient dans la pauvreté. La mission la plus difficile consistait toutefois à améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent dans les régions éloignées, qui sont bien souvent dépourvues de routes, d'eau potable ou encore d'électricité.

« L'éradication de la pauvreté a toujours été un combat difficile, et ça l'est plus que tout dans les régions extrêmement pauvres », a indiqué Xi Jinping.

En 2017, le pays a recensé les trois régions et les trois préfectures les plus pauvres du pays, dont la région autonome du Tibet et la préfecture autonome lisu de Nujiang dans la province du Yunnan. Des ressources supplémentaires y ont été allouées.

« Personne ne sera laissé pour compte dans notre marche vers la prospérité collective », a promis Xi Jinping.

« Deux engagements et trois garanties »

Fin 2018, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté au pays avait baissé pour s'établir à 16,6 millions, ce qui laissait présager les dernières étapes de l'initiative de réduction de la pauvreté. En Chine, les efforts de réduction de la pauvreté ont cependant toujours comporté de nombreux défis.

Il est arrivé que certains départements et autorités locaux modifient ou exagèrent leurs statistiques sur la réduction de la pauvreté pour gagner des points sur le plan politique.

À l'occasion d'un symposium sur la lutte contre la pauvreté qui s'est tenu en avril 2019, le président chinois a appelé des efforts en vue de la résolution de problèmes majeurs, comme faire en sorte que les régions rurales pauvres soient suffisamment approvisionnées en nourriture et en vêtements et aient accès à l'éducation obligatoire, à des services médicaux de base et à des logements sûrs – à savoir « deux engagements et trois garanties ».

Les ministères ont ensuite lancé une vaste campagne pour résoudre les problèmes non résolus et à la fin de 2019, ces « deux engagements et trois garanties » ont été concrétisés pour 5,2 millions de personnes.

Des objectifs de lutte contre la pauvreté atteints malgré la COVID-19

L'année 2020 n'a pas été une année ordinaire pour la Chine et le reste du monde. La pandémie de COVID-19 et les inondations dans le sud de la Chine ont posé des défis de taille à la lutte contre la pauvreté dans la nation.

Selon la Banque mondiale, la pandémie de COVID-19 aurait fait basculer de 88 à 115 millions de personnes supplémentaires dans une situation d'extrême pauvreté en 2020, qu'on s'attend dès lors à voir augmenter pour la première fois en plus de 20 ans.

En mars 2020, lors d'un symposium sur les moyens de réaliser des progrès décisifs en matière de diminution de la pauvreté, Xi Jinping a déclaré que le Comité central du PCC faisait la promesse solennelle de sortir de la précarité toutes les personnes des régions rurales vivant sous le seuil de pauvreté avant la fin de l'année et que cette promesse devait être tenue à temps.

Le pays a pris des mesures plus vigoureuses et plus efficaces pour que la pauvreté soit éradiquée complètement dans les délais prévus. Des efforts supplémentaires ont été déployés pour minimiser les pertes causées par les catastrophes naturelles et accélérer la relance de la production et le rétablissement des conditions de vie dans les zones sinistrées.

Des ministres ont également intensifié la surveillance et fourni une aide opportune pour empêcher les gens de retomber dans la pauvreté.

En décembre 2020, le président Xi Jinping a annoncé qu'après huit ans d'efforts inlassables, toutes les personnes pauvres vivant en région rurale avaient été sorties de la précarité et près de 100 millions de personnes pauvres n'étaient aujourd'hui plus dans cette situation.

Pour consulter l'article original, cliquez ici.

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=saxD4PtyH9M

SOURCE CGTN