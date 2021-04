Changhong Europe trzykrotnie zwiększa przychody ze sprzedaży w 2020 r.

Europa jest dla Changhong najważniejszym rynkiem poza granicami Chin. „Skrócenie czasu transportu kolejowego urządzeń elektrycznych do użytku domowego, opatrzonych znakiem >>wyprodukowano w Syczuanie<< i przeznaczonych na rynki krajów w całej Europie, w znacznym stopniu przyspieszy naszą ekspansję na tym rynku" – powiedział dyrektor generalny Changhong Europe Electric, Tiger Wu. Dotychczas transport produktów firmy Changhong z prowincji Guangdong do czeskiej Pragi trwał ponad 45 dni w przypadku wysyłki drogą morską. Obecnie, dzięki CRE, droga tranzytowa z Chengdu do Pragi skraca się do 13 dni. Pozwala to lepiej zaspokajać potrzeby rynku i produkcji, a jednocześnie znacznie zwiększa efektywność reakcji.

„Changhong Express" należący do CRE, z 41 pełnymi kontenerami elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego produkowanego w Syczuanie, opuścił Chengdu 6 stycznia i dotarł do Duisburga w Niemczech 24 stycznia. Był to pierwszy taki przewóz towarów po podpisaniu umowy z CRE w Chengdu i Chongqing.

„Aktualnie, za pośrednictwem CRE, Changhong wysyła do Europy lodówki oraz inne w pełni zmontowane urządzenia, a także płytki drukowane oraz moduły do obsługi Internetu rzeczy, odpowiadając na rosnący popyt na rynku europejskim oraz potrzeby producentów tam zlokalizowanych, a także zapewniając niezawodne wsparcie dla dalszej gwałtownej ekspansji na tym rynku. Jednocześnie Changhong integruje europejskie zasoby, buduje platformę usług logistycznych i w ramach współpracy z CRE sprowadza do Chengdu produkowane w Europie części samochodowe, aby obsługiwać producentów samochodów i innych wytwórców zlokalizowanych w Chinach" – podkreślił Wu.

Changhong Europe Electric, znajdujący się w Nimburku w Czechach, jest największym zakładem produkcyjnym wybudowanym przez Chińczyków w tym kraju. Produkowane tam telewizory pojawiły się na wielu rynkach europejskich i notują znaczny udział w rynku lokalnym. Od czasu pojawienia się COVID-19, ze względu na pogorszenie sytuacji na tradycyjnych szlakach komunikacyjnych, CRE stało się znaczącym kanałem dostaw.

Dzięki CRE możliwość wprowadzania innowacji w zakresie logistyki i magazynowania przekłada się na zmiany w modelach biznesowych. Yang Jin, zastępca dyrektora generalnego w Sichuan Changhong Electric oraz dyrektor ds. biznesu zagranicznego, powiedział: „China Railway Express (Chengdu-Chongqing) pomoże zapewnić stabilność regionalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw, umożliwiając pełne wykorzystanie efektu skali międzynarodowych węzłów oraz stymulację przemysłu i handlu, a jednocześnie przyczyniając się w znacznym stopniu do błyskawicznej transformacji Chengdu i Chongqing z pozycji drugoplanowej, w ramach całościowej gospodarki Chin, do funkcji centrum dystrybucyjnego i kluczowego ośrodka w kontekście przyszłości gospodarczej kraju. Oczekuje się, że kanał logistyczny stworzony przez China Railway Express (Chengdu-Chongqing) przyczyni się do dalszej konsolidacji ogólnoświatowego systemu łańcucha dostaw firmy Changhong. Spoglądając w przyszłość, Changhong planuje wykorzystywać łańcuch dostaw Chengdu-Chongqing do ciągłego rozszerzania swojej obecności na rynku europejskim i obsługi europejskiego sektora produkcyjnego".

