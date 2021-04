Spoločnosť Changhong Europe v roku 2020 strojnásobila svoje tržby

Spolu s domácim trhom je Európa pre zahraničný obchod firmy Changhong zásadným trhom. "Skrátenie doby prepravy elektrických spotrebičov vyrobených v S'-čchuane do Európy, vďaka využitiu železničnej dopravy, nám pomôže k ďalšej expanzii na tomto trhu," povedal generálny riaditeľ firmy Changhong Europe Electric, Tiger Wu. V minulosti pri využití námornej dopravy trvalo viac ako 45 dní, než sa výrobky firmy Changhong dostali z čínskej provincie Kuang-tung do Prahy v Českej republike. Vďaka železničnej spoločnosti CRE sa podarilo dobu prepravy z čínskej provincie Čcheng-tu do Prahy v ČR skrátiť na 13 dní. Vďaka tomu je možné lepšie uspokojovať potreby na trhu a optimalizovať výrobu a navyše tento krok podstatne zlepšil naše logistické služby.