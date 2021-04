Společnost Changhong Europe v roce 2020 ztrojnásobila své tržby

Spolu s domácím trhem je Evropa pro zahraniční obchod firmy Changhong zásadním trhem. „Zkrácení doby přepravy elektrických spotřebičů vyrobených v S'-čchuanu („made in Sichuan") do Evropy, díky využití železniční dopravy, nám pomůže k další expanzi na tomto trhu," řekl generální ředitel firmy Changhong Europe Electric, Tiger Wu. V minulosti při využití námořní dopravy trvalo více než 45 dní, než se výrobky firmy Changhong dostaly z čínské provincie Kuang-tung do Prahy v České republice. Díky železniční společnosti CRE se podařilo dobu přepravy z čínské provincie Čcheng-tu do Prahy (Česká republika) zkrátit na 13 dní. Díky tomu lze lépe uspokojovat potřeby na trhu a optimalizovat výrobu a navíc tento krok podstatně zlepšil naše logistické služby.