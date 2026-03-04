CHICAGOLAND NOMBRADA EL ÁREA METROPOLITANA NÚMERO1 DE EE. UU. PARA LA REUBICACIÓN CORPORATIVA Y LA SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS

$1.7 billones en ganancias, 26.3 millones de pies cuadrados de espacio y 19,600 empleos impulsan su clasificación superior

CHICAGO, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chicago fue nombrada nuevamente como la mejor área metropolitana de los Estados Unidos para la reubicación corporativa y la selección de emplazamientos por la revista Site Selection, con lo que marca un récord de 13 años consecutivos en la posición número 1. El ranking anual, basado en proyectos verificados de instalaciones corporativas, es ampliamente considerado como una medida de la expansión empresarial y la actividad inversora en todo el país y destaca la competitividad sostenida de Chicago en la atracción de capital y empleos. Illinois ocupa el segundo lugar entre los estados en proyectos de expansión corporativa.

"El liderazgo continuo de Chicago en la reubicación y expansión corporativa refleja las fortalezas que nuestra ciudad ha construido a lo largo de generaciones", dijo el alcalde Brandon Johnson. "Desde la manufactura y el transporte de mercancías hasta el transporte y la logística a nivel mundial, hemos servido durante mucho tiempo como la columna vertebral del comercio estadounidense. Esa profundidad industrial, combinada con una infraestructura moderna y una mano de obra calificada, es la razón por la que las empresas continúan eligiendo Chicago para crecer, invertir e innovar. Los recientes compromisos de Universal Horror Unleashed, Hexaware Technologies, The Hand and The Eye, Freedman Seating Company, Infleqtion y la colaboración entre David Byrne y The Goodman demuestran que nuestras fortalezas históricas continúan impulsando nuevas industrias y nuevas oportunidades".

World Business Chicago (WBC) realiza un seguimiento de las expansiones corporativas, las reubicaciones y los nuevos participantes en el mercado en toda la ciudad y la región de Chicagoland mediante su métrica de Decisiones Pro-Chicagoland (PCD, por sus siglas en inglés). El conjunto de datos del Centro de Investigación WBC recoge los proyectos anunciados de oficinas, naves industriales, sedes centrales, almacenes, centros de datos y centros de atención telefónica que cumplen con los límites definidos de pies cuadrados y empleo, es decir, una medida estandarizada de la inversión y el crecimiento empresarial en la ciudad y la región.

En 2025, WBC registró 223 PCD calificadas, que representa un incremento interanual del 40 %. Estos proyectos incluyen empresas que expanden las operaciones locales existentes, se reubican desde fuera de la región o ingresan al mercado de Chicagoland por primera vez. Según la metodología de WBC, esta actividad corresponde a un estimado de 19,600 empleos nuevos y retenidos, $1.7 billones en ganancias anuales y más de 26 millones de pies cuadrados de espacio comercial e industrial. El ritmo de expansión y entrada en el mercado superó los totales de 2024 y refleja la confianza empresarial sostenida en la fuerza laboral, la infraestructura y el acceso al mercado de la región.

"Las clasificaciones anuales de Site Selection Magazine destacan una vez más la magnitud del impulso empresarial de Chicagoland", señaló Adam Bruns, editor en jefe de Site Selection Magazine. "En total, más de 3,100 proyectos de instalaciones corporativas que califican para nuestra base de datos se ubicaron el año pasado en las 30 áreas metropolitanas de EE. UU. que figuran entre las 10 principales por proyectos totales en cada uno de los tres niveles de población. Los proyectos de Chicagoland representaron casi el 20 % del total. Esa es una espalda muy fuerte. Al alcalde Brandon Johnson le gusta el pasaje de las Escrituras que dice: 'Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón'. La cantidad de tesoros corporativos que llegan a su ciudad y a toda la región parece indicar que el corazón económico de esta zona central conectada globalmente está latiendo como nunca antes".

ANÁLISIS POR SECTORES: IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los PCD 2025 de WBC reflejan una economía diversificada que funciona tanto en las industrias heredadas como en los sectores de alto crecimiento. En un total de 223 proyectos, las empresas invirtieron en áreas que combinan escala de producción, capacidad de innovación, fortaleza logística y una vitalidad impulsada por el consumidor, lo que se traduce directamente en empleos, inversión de capital y competitividad a largo plazo.

La industria manufacturera siguió siendo el sector principal, ya que representa el 38 % de todos los proyectos (86 en total) y genera 2,806 nuevos empleos, lo que refuerza la solidez de la región en la producción avanzada y actividades de reubicación.

Los servicios profesionales, científicos y técnicos representaron el 16 % (36 proyectos) y 632 nuevos puestos de trabajo, lo que pone de relieve la continua expansión en las empresas de ingeniería, tecnología e innovación.

El transporte y el almacenamiento comprendían el 13 % (29 proyectos) y 225 nuevos empleos, lo que refleja la demanda sostenida de la inigualable infraestructura logística multimodal de Chicagoland.

Finanzas y Seguros representaron el 6 % (14 proyectos) y 190 nuevos empleos, con un crecimiento en servicios financieros, análisis de seguros y operaciones relacionadas con el sector de finanzas y tecnología.

El comercio minorista, las artes y el entretenimiento, y los servicios de alojamiento y alimentación aportaron colectivamente con 2,550 nuevos empleos, lo que destaca el creciente impacto económico de los sectores impulsados por el talento y la inversión orientada al destino.

Entre los proyectos más grandes contabilizados en el ranking de Site Selection de 2025 se encuentran:

Amazon: 1,200 puestos de trabajo (Condado de Will)

Hollywood Casino Joliet: 600 empleos (Condado de Will)

NBC Universal Horror Unleashed: 400 empleos (Chicago)

Fortune Brands Innovations: 400 empleos (Condado de Lake)

Hexaware Technologies: 250 puestos de trabajo (Chicago)

"Chicago gana gracias a sus ventajas estructurales: una ubicación geográfica central en el corazón del comercio de Norteamérica, la red de transporte de carga multimodal más concurrida del país, una conectividad mundial inigualable mediante O'Hare y una fuerza laboral de 5.5 millones de personas que abarca desde la investigación avanzada hasta las operaciones esenciales", dijo Phil Clement, presidente y director ejecutivo de World Business Chicago.

"Si se suman los casi 150,000 estudiantes que ingresan a nuestra economía regional cada año, servicios públicos competitivos, agua abundante, espacio industrial escalable y un enfoque deliberado en la vitalidad como motor económico, el resultado es una región construida para un crecimiento sostenido".

Clement señaló que la estrategia a largo plazo de la organización, Chicago 2050 | Un plan para el crecimiento económico y el empleo, describe una hoja de ruta para hacer crecer la economía regional de aproximadamente $950 billones hoy a más de $1.4 trillones para 2050. El plan enfatiza que el crecimiento sostenido dependerá no solo de sectores establecidos como la manufactura, transporte, distribución y logística y las finanzas, sino también del poder económico de grandes ideas como la cuántica, la energía limpia y la vitalidad. Descargue el informe completo de Chicago 2050 aquí.

En Chicago, la vitalidad no es periférica al crecimiento económico. Contribuye directamente a ello. Las inversiones culturales y basadas en la experiencia atraen talento, aumentan el gasto de los visitantes, activan corredores comerciales y fortalecen el perfil global de la ciudad. Proyectos como Theatre of the Mind de David Byrne, Horror Unleashed de Universal y The Hand and the Eye, que está transformando una histórica mansión de Michigan Avenue en lo que se describe como la única sede de residencia permanente de magia e ilusión del mundo, demuestran cómo la reutilización adaptativa y la reinvención creativa amplían el potencial económico de los activos existentes, al tiempo que complementan el nuevo desarrollo en toda la ciudad. A medida que WBC avanza en el Plan de Chicago 2050 para el Crecimiento Económico y el Empleo, esta convergencia de cultura, diseño y tecnología refuerza un principio más amplio: la competitividad a largo plazo no solo depende de la infraestructura y la industria, sino también de cómo fortalece la vitalidad que atrae a las personas y la inversión.

UNA REGIÓN, UNA VISIÓN

La clasificación de las mejores áreas metropolitanas de Site Selection refleja la fortaleza de una ciudad y una región que compiten, y ganan, como una sola unidad. Mediante la Asociación Económica del Gran Chicago (GCEP, por sus siglas en inglés), los condados de Chicago y Cook, DuPage, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will se alinean en torno a una estrategia unificada para atraer capital, hacer crecer la industria y ampliar las oportunidades en toda la extensión de los siete condados. Obtenga más información sobre la GCEP aquí.

"Este reconocimiento refleja la evolución de Chicagoland como una región económica totalmente integrada", dijo Kevin Considine, presidente de la Asociación Económica del Gran Chicago y presidente y director ejecutivo de Lake County Partners. "Los grandes inversionistas no evalúan los límites de la ciudad o el condado, sino la escala regional, la profundidad del talento, la infraestructura y la competitividad a largo plazo. Chicagoland cumple con todos esos requisitos. La continua expansión de empresas como Fortune Brands refuerza la confianza que los líderes corporativos tienen en nuestro modelo de colaboración y en nuestra capacidad de ejecución".

Esa confianza se traduce en decisiones de inversión concretas en toda la región, que abarcan manufactura avanzada, logística, sedes corporativas y marcas de consumo mundiales. Las empresas expanden sus operaciones, profundizan su presencia, modernizan sus instalaciones y comprometen capital a largo plazo en comunidades de todo Chicagoland.

"La consolidación y expansión de nuestra sede en Deerfield fue una decisión estratégica basada en el crecimiento a largo plazo", señaló Kristin Papesh, directora de Recursos Humanos de Fortune Brands Innovations. "Chicagoland ofrece la profundidad de talento, la conectividad y el ecosistema de colaboración que necesitamos para acelerar la innovación y operar a gran escala. Nuestro nuevo campus ya está fortaleciendo el compromiso y la velocidad de comercialización, y esta región proporciona la fuerza laboral y el entorno empresarial que nos posiciona para un éxito sostenido".

En 2025, la GCEP fortaleció la coordinación entre los condados y amplió el compromiso internacional, incluida la organización de SelectCHI para los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial y la dirección de una misión comercial estratégica a Japón. Al operar mediante WBC como convocante de la región, la GCEP respaldó importantes inversiones de Abbott Laboratories, Fortune Brands y Osaka Soda. Al alinear a los gobiernos, la industria y los socios de la fuerza laboral, la región compite como una sola, lo que resulta en nuevos empleos, la ampliación de instalaciones e inversión de capital a largo plazo.

El ranking de las mejores áreas metropolitanas de los EE. UU. de Site Selection afirma que la fortaleza económica de Chicago se extiende mediante una red totalmente conectada de industrias, instituciones y condados. Desde centros de manufactura y logística avanzados hasta universidades de investigación y centros de innovación, la región opera como un sistema económico coordinado. Esa alineación convierte el interés corporativo en inversión ejecutada y crecimiento cuantificable.

"Chicago es la mejor ciudad del mundo para crear, desarrollar ya ampliar una empresa", afirmó el alcalde Johnson. "Si está planeando su próxima fase de expansión, ya sea para el próximo año o para la siguiente generación, hablemos. Todos nosotros estamos listos para ayudarle a realizar sus planes, cumplir sus metas y formar parte del próximo capítulo de crecimiento de Chicago".

Los líderes regionales declaran a Chicagoland como un

modelo nacional para el crecimiento y la inversión empresarial

Condado de Cook | Toni Preckwinkle, Presidente del Condado de Cook:

"Este reconocimiento refleja la fortaleza del noreste de Illinois como una región que compite y triunfa mediante la colaboración, el talento y la inversión a largo plazo. Nuestra economía diversa, nuestra fuerza laboral de clase mundial y el crecimiento de los sectores de innovación, incluida la fabricación cuántica y avanzada, nos posicionan para liderar en un mercado mundial que cambia rápidamente. Obtener el primer puesto una vez más destaca el valor de la Asociación Económica del Gran Chicagoland y nuestro compromiso compartido de atraer nuevas inversiones, apoyar a las empresas existentes e impulsar el crecimiento sostenible en todo el noreste de Illinois".

Condado de DuPage | Deb Conroy, presidenta del Condado de DuPage:

"Estamos muy complacidos y orgullosos de que Site Selection Magazine reconozca a la región de Chicagoland por la expansión y reubicación de empresas durante 13 años consecutivos, algo sin precedentes. Este reconocimiento refuerza nuestra firme convicción de que Chicagoland se beneficia de nuestros esfuerzos colectivos en temas fundamentales para la expansión empresarial y el crecimiento futuro. Seguiremos trabajando duro y promoviendo la región como una ubicación comercial global de primer nivel".

Condado de Kane | Corinne Pierog, presidenta de la Junta del Condado de Kane:

"La Organización de Desarrollo Económico del Condado de Kane, ahora en su segundo año, ha fortalecido y modernizado nuestro enfoque del crecimiento económico. Actualmente en pleno funcionamiento, la organización promueve alianzas estratégicas y herramientas financieras específicas para impulsar la expansión en la manufactura, la agricultura y el turismo, sectores que definen la ventaja competitiva del condado de Kane.

En colaboración con la Asociación Económica del Gran Chicago y World Business Chicagoo, el condado de Kane está firmemente posicionado como un generador de empleos competitivos tanto en el escenario regional como mundial. Ese impulso se refleja en el reconocimiento de la región de Chicagoland por parte de la revista Site Selection por la expansión y reubicación de negocios durante un impresionante periodo de 13 años consecutivos.

La misión de la Organización de Desarrollo Económico del Condado de Kane se centra en la contratación empresarial colaborativa y sostenible, la alineación de la fuerza laboral, el compromiso internacional y la afirmación continua de nuestra industria agrícola, lo que garantiza que el Condado de Kane crezca como un centro dinámico y multinivel para la innovación, la creación de empleo y la prosperidad económica a largo plazo".

Condado de Kendall | Matt Kellogg, presidente de la Junta del Condado de Kendall:

"Este reconocimiento ratifica lo que vemos en el condado de Kendall todos los días: las empresas eligen invertir en comunidades que están listas para el desarrollo económico. Como parte de la Asociación Económica del Gran Chicagoland, el Condado de Kendall entiende que nuestro éxito está vinculado a la fortaleza y el atractivo de toda la región. Mediante esta alianza, ahora competimos en un escenario mundial a la vez que brindamos resultados locales a nuestros residentes. Desde la manufactura hasta la logística y los servicios profesionales, el condado de Kendall ofrece terrenos extensos, una mano de obra calificada y acceso estratégico a los principales corredores de transporte. Mantenemos nuestro compromiso con el crecimiento inteligente que genere empleos de alta calidad y oportunidades a largo plazo a la región. A medida que nuestra población continúa creciendo de manera exponencial, nuestra infraestructura y capacidad solo mejoran aún más para un desarrollo económico continuo".

Condado de Lake | Sandy Hart, presidenta de la Junta del Condado de Lake:

"El reconocimiento continuo de Chicagoland como el área metropolitana #1 de los Estados Unidos para la reubicación empresarial y la selección de sitios dice mucho acerca de la fortaleza de nuestra colaboración regional, nuestra diversa reserva de talento y nuestra infraestructura de clase mundial. El condado de Lake se enorgullece de desempeñar un papel fundamental en esa historia de éxito. En 2025, el condado de Lake fue nombrado uno de los 10 mejores condados de los EE. UU. para la selección de sitios y celebró su año más sólido en cuanto a inversión de capital y creación de empleo.

Cuando las empresas eligen esta región, eligen la innovación, la conectividad y las comunidades que están comprometidas con el crecimiento sostenible a largo plazo. Continuaremos trabajando con nuestros aliados en toda la región para garantizar que las empresas y las personas no solo se reubiquen aquí, sino que también prosperen".

Condado de McHenry | Michael Buehler, presidente de la Junta del Condado de McHenry:

"Durante 13 años consecutivos, la revista Site Selection ha reconocido la inigualable solidez económica del área metropolitana de Chicago: su fuerza laboral de clase mundial, infraestructura, innovación y clima de negocios. Ninguna región puede igualar lo que aportamos a los generadores de empleo, inversores e innovadores, ya sean grandes o pequeños. El condado de McHenry se enorgullece de unirse a la ciudad de Chicago y a nuestros socios del condado y municipales en la Asociación Económica del Gran Chicagoland, para celebrar este hito".

Condado de Will | Jennifer Bertino Tarrant, ejecutiva del Condado de Will:

"La región de Chicagoland continúa liderando la nación en la atracción de proyectos a gran escala que ofrecen carreras sostenibles y con alta remuneración. Al trabajar en conjunto, los líderes locales de toda la región han podido aprovechar nuestros activos compartidos, impulsar el desarrollo y brindar resultados para nuestros residentes. Es importante que mantengamos este impulso para asegurar una inversión continua en nuestras comunidades".

