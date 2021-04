China estrena nuevo documental sobre la actual Xinjiang

El documental es una película de 80 minutos sobre el estado contemporáneo de la región autónoma de Xinjiang Uygur, en el noroeste de China. El documental guiará al público a través de la vida local en cuatro partes: Changing Times, Following the Money, New Generations y Man and Nature.

El documental abarca historias sobre cómo el gobierno ha apoyado al pueblo de Xinjiang, cómo los lugareños han perseguido sus sueños, la herencia y el desarrollo de la cultura local, así como la coexistencia armoniosa mostrada entre lo humano y la naturaleza.

Con 24 individuos viviendo en áreas al norte y al sur de las montañas de Tianshan en medio de cambios socioeconómicos vibrantes, su objetivo es romper estereotipos y aclarar conceptos erróneos de fuera de la región.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE

SOURCE CCTV+