China-SCO Forum, Smart China Expo2021 in Chongqing

Chongqing und die SOZ-Länder bauen gemeinsam eine Plattform für die Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der digitalen Wirtschaft auf, die den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in diesem Bereich fördern und eine gemeinsame Entwicklung zum beiderseitigen Nutzen aller Parteien ermöglichen soll.

Fünf der Foren des SCO-Forums befassen sich mit der digitalen Wirtschaft, dem elektronischen Handel, dem intelligenten Tourismus, der intelligenten Logistik, der Entwicklung digitaler Kanäle usw., während sich sechs Foren des SCE 2021 auf das industrielle Internet konzentrieren.

Die Gäste, die sowohl online als auch offline teilnehmen, kommen aus 18 SOZ-Ländern, einschließlich China, und es werden wichtige Persönlichkeiten wie das SOZ-Sekretariat, der SOZ-Wirtschaftsrat und das SOZ-Jugendkomitee anwesend sein, wobei die Vertreter der SOZ-Länder in vollem Umfang teilnehmen werden.

Die SCE 2021 knüpft an das bewährte Thema der intelligenten Technologie an: Die Wirtschaft stärken und das Leben bereichern. 610 Unternehmen, darunter 51 aus Singapur, sind gekommen, um an der Ausstellung auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern teilzunehmen, sowohl online als auch offline. Der Pavillon für die Zusammenarbeit zwischen China und der SOZ im Bereich der digitalen Wirtschaft ist ebenfalls im Chongqing International Expo Center eingerichtet, und alle 18 SOZ-Länder nehmen auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern teil.

Insgesamt 133 prominente Gäste, darunter führende Vertreter internationaler Organisationen und der globalen Industrie sowie preisgekrönte Wissenschaftler und renommierte Akademiker, sind eingeladen worden, während Aussteller aus 31 Ländern und Regionen ihre Technologien online und offline präsentieren werden.

Dieses Forum ist für Chongqing von großer Bedeutung, da sich die Stadt derzeit in einer Phase intensiver Entwicklung der digitalen Wirtschaft befindet. Die Veranstaltung ist eine Plattform zur Stärkung des Austauschs zwischen Chongqing und den SOZ-Ländern und wird auch die multilaterale Zusammenarbeit, Konsultationen und Fortschritte fördern.

Es wird eine intensive Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch zu den Themen Wirtschaft und Handel stattfinden. Zu den wichtigsten Höhepunkten werden die Zeremonien zur Unterzeichnung von Projekten gehören, an denen Länder und führende Unternehmen entlang der Neuen Seidenstraße sowie internationale Organisationen, Partnerstädte und Branchenführer teilnehmen.

Weitere Informationen zum China-SCO Forum, Smart China Expo2021, finden Sie unter https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/ , und https://www.ichongqing.info/special/2021sco/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599312/iChongqing.jpg

