Forum Chine-SCO, Smart China Expo 2021 ouvert à Chongqing

Chongqing et les pays de l'OCS construisent conjointement une plate-forme de coopération au développement pour l'économie numérique, qui favorisera les échanges internationaux et la coopération dans le domaine, et réalisera un développement commun mutuellement bénéfique pour toutes les parties.

Cinq forums sont thématiques sur l'économie numérique, le commerce électronique, le tourisme intelligent, la logistique intelligente, le développement des canaux numériques, etc. pour le Forum OCS, tandis que 6 sont axés sur l'internet industriel pour SCE 2021.

Les invités présents en ligne et hors ligne viennent de 18 pays de l'OCS, dont la Chine, et verront la participation de personnalités clés telles que le Secrétariat de l'OCS, le Conseil des affaires de l'OCS et le Comité des jeunes de l'OCS, avec la pleine participation des représentants des pays de l'OCS.

Le SCE 2021 se poursuit sur le thème établi de la technologie intelligente : Responsabiliser l'économie et enrichir la vie, et 610 entreprises sont venues participer à l'exposition à la fois en ligne et hors ligne, parmi lesquelles 51 entreprises singapouriennes, avec une surface d'exposition physique couvrant 70 000 mètres carrés. Le pavillon de coopération pour l'économie numérique Chine-OCS est également installé dans le centre d'exposition international de Chongqing, et les 18 pays de l'OCS participent sur une zone couvrant environ 10 000 mètres carrés.

Au total, 133 invités de marque, dont des dirigeants d'organisations internationales, de l'industrie mondiale, ainsi que des scientifiques primés et des universitaires de renom ont été invités, tandis que des exposants de 31 pays et régions sont prêts à afficher leur technologie en ligne et hors ligne.

Ce forum revêt une grande importance pour Chongqing, car la ville est actuellement dans une phase de développement vigoureux de l'économie numérique. L'événement est une plate-forme pour renforcer les échanges entre Chongqing et les pays de l'OCS, et favorisera également la coopération multilatérale, la consultation et le progrès.

Il y aura une coopération et des échanges approfondis sur le thème de l'économie et du commerce, avec des moments forts qui comprendront des cérémonies de signature de projets impliquant des pays et des entreprises de premier plan le long de « la Ceinture et la Route », ainsi que des organisations internationales, des villes sœurs et des leaders de l'industrie.

