China Unicom en ZTE voeren de eerste commerciële test in de branche uit van de intelligente radionetwerkorkestratieoplossing

SHENZHEN, China, 11 juni, 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale provider van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor het mobiele internet en China Unicom hebben in het Chinese Dalian een commerciële test uitgevoerd van de eerste intelligente radionetwerkorkestratieoplossing in de branche, met zowel gebruikersorkestratie en netwerkorkestratie.

Begin 2021 kwam ZTE met de eerste intelligente radionetwerkorkestratieoplossing in de branche, op basis van ZTE's visie en het werk voor 5G-netwerkontwikkeling. Aangedreven door native intelligentie in het basisstation verbetert deze oplossing de gebruikservaring door middel van gebruikers- en netwerkorkestratie en voldoet zo aan meer diverse vereisten van zowel B2B- als B2C-diensten.

De resultaten tonen hoe gebruikersorkestratie verbetering kan verwezenlijken in zowel de 5G-gebruikservaring en de 5G-campingratio. De uplink NR-gebruikersratio met gering volume wordt met 50% verminderd, terwijl de overdrachtsvertraging met 50% wordt verminderd en de 5G-campingratio aanzienlijk wordt verhoogd.

Bovendien, wanneer dynamisch delen van 4G/5G spectrum ingeschakeld is, kan de netwerkorkestratie de spectrumconfiguraties automatisch aanpassen aan de verkeersvereisten. De gemiddelde doorvoer van 5G-gebruikers wordt verhoogd met 20 - 130%, aangepast aan de spectrumconfiguratie, terwijl het aantal 4G-gebruikers en het verkeer onaangetast blijven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor verbetering van de NR-gebruikerservaring en vereenvoudiging van O&M in het scenario voor dynamisch delen van 4G/5G-spectrum.

Tot op heden hebben ZTE en China Unicom grote vooruitgang geboekt in meerdere innovatiepilotvelden. Zo won ZTE bijvoorbeeld de ICT China 2020 Annual Excellent Solution Award voor zijn vertrouwde oplossing voor delen op basis van de blockchaintechnologie in het 5G RAN-deelscenario en ontving het de Best Practice Award voor 5G-netwerk- en terminalcoördinatie voor zijn 5G-privénetwerk op lage hoogte.

In de toekomst zullen ZTE en China Unicom verder met elkaar samenwerken op het gebied van intelligente radionetwerkorkestratie op basis van standaarden, producten en diensten om onderzoek, ontwikkeling en commerciële toepassingen te vergemakkelijken, met als doel het bouwen van 5G-netwerken met verbeterde gebruikerservaringen en netwerkefficiëntie.

