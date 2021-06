China Unicom et ZTE réalisent le premier essai commercial d'une solution de réseau radio d'orchestration intelligente au sein de l'industrie

SHENZHEN, Chine, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- China Unicom et ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications et de technologies pour les entreprises et le grand public en matière d'Internet mobile, ont procédé à l'essai commercial de la première solution de réseau radio d'orchestration intelligente du secteur, à la fois au niveau de l'orchestration des utilisateurs et de celle des réseaux. Cet essai s'est déroulé à Dalian, en Chine.

Au début de l'année 2021, ZTE a lancé la première solution de réseau radio d'orchestration intelligente de l'industrie, fondée sur la vision de ZTE et le développement du réseau 5G. Alimentée par l'intelligence native de la station de base, cette solution améliore l'expérience des utilisateurs grâce à l'orchestration des utilisateurs et des réseaux, ce qui permet ainsi de répondre aux différents besoins des services interentreprises et entreprises à consommateurs.

Les résultats montrent que l'orchestration des utilisateurs peut améliorer à la fois l'expérience utilisateur 5G et le ratio de déploiement de ce même réseau 5G. Le ratio d'utilisateurs des réseaux NR à faible débit sur la liaison montante est réduit de 50 %, tandis que le délai de transfert est réduit de 50 % et que le ratio de déploiement du réseau 5G est considérablement augmenté.

De plus, lorsque le partage dynamique du spectre des réseaux 4G ou 5G est activé, l'orchestration réseau permet d'ajuster automatiquement les configurations du spectre en fonction des exigences en matière de trafic. L'augmentation du débit moyen des utilisateurs de la 5G se situe entre 20 et 130 % selon la configuration du spectre, tandis que le nombre d'utilisateurs et le trafic de la 4G ne sont pas touchés. Cela ouvre la porte à de nouvelles occasions d'amélioration de l'expérience utilisateur des réseaux NR et à de nouvelles possibilités de simplification quant à l'exploitation et à la maintenance lors du partage dynamique du spectre des réseaux 4G et 5G.

À ce jour, ZTE et China Unicom ont réalisé de grands progrès dans divers domaines d'innovation expérimentaux. Par exemple, ZTE a remporté le prix ICT China 2020 Annual Excellent Solution Award pour sa solution de partage basée sur la technologie de blockchain dans les scénarios de partage de réseau d'accès radioélectrique 5G, et a reçu le prix des meilleures pratiques pour la coordination des réseaux et des terminaux 5G pour son réseau privé 5G à basse altitude.

Dorénavant, ZTE et China Unicom collaboreront davantage à l'orchestration de réseaux radio intelligents à partir de normes, de produits et de services afin de faciliter la recherche, le développement et les applications commerciales, dans le but de construire des réseaux 5G avec une expérience utilisateur améliorée et une efficacité du réseau renforcée.

