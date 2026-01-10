Chinas Möbelgigant HENGLIN stellt auf der imm cologne 2026 den intelligenten Bürostuhl 800 mit "Dynamic Spine-Care Ecosystem" weltweit vor

KÖLN, Deutschland, 10. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HENGLIN, ein führendes Unternehmen in Chinas Möbelindustrie, wird einen neuen Stuhl vorstellen. Das Gerät heißt HENGLIN 800. Die Ausstellung findet in Deutschland statt. Es ist auf der imm cologne 2026. Der Stuhl ist mit einem intelligenten System ausgestattet. Das System pflegt Ihre Wirbelsäule. Das ist eine neue Idee. Der Start ist wichtig. Es wird die Bürostühle verändern. Stühle werden intelligent. Sie sind gut für Ihre Gesundheit.

HENGLIN 800

Der zentrale Durchbruch des Henglin 800 Smart Office Chair liegt in seinem revolutionären "Dynamic Spine-Care Ecosystem". Er geht über die statische Unterstützung herkömmlicher Sitze hinaus und integriert multidimensionale Technologien zur sensorischen Immersion - wie die Beindruckentlastung des Rückens, die Nullverschiebungs-Druckentlastung und die Nullspalt-Rückenanpassung - sowie intelligente Systeme wie die dynamische Lendenwirbelstütze auf Millimeter-Ebene und die geplante Lendenwirbelaktivierung. Der Stuhl erkennt die Körperhaltung des Benutzers in Echtzeit und passt die Stützpunkte automatisch an, so dass die Wirbelsäule präzise, dynamisch und anpassungsfähig unterstützt wird. Damit ist er der erste intelligente Bürostuhl der Welt, der ein autonomes Gesundheitsmanagement ermöglicht.

Neben dem Kernstück, dem Wirbelsäulenpflegesystem, bietet der Stuhl umfassenden Komfort und intelligente interaktive Funktionen. Er verfügt über ein integriertes intelligentes Sprachsystem für eine bequeme Sprachsteuerung, während ein elektrisches Massagesystem, Heizung und Belüftung zusammenarbeiten, um eine ganzheitliche Pflege zu bieten - von der Lendenwirbelstütze bis zum körperlichen Komfort. Der Stuhl wurde entwickelt, um Ermüdungserscheinungen, die durch langes Sitzen hervorgerufen werden, wirksam zu lindern und sowohl die Arbeitseffizienz als auch das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

"Der HENGLIN 800 verkörpert unsere Vision vom 'gesunden Sitzen' und läutet das Ende der Ära der statischen Stühle ein", so der Business Head von HENGLIN. "Auf der imm cologne zeigen wir nicht nur einen Stuhl, sondern eine neue Lösung aus chinesischer intelligenter Fertigung für globale gesunde Büroumgebungen. Wir stellen außerdem mehrere aktualisierte Produktvarianten vor, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden."

Unternehmensprofil

Henglin Home Furnishings Co. ist das Unternehmen. Es wird auch HENGLIN genannt. Es begann im Jahr 1998. Das Hauptbüro befindet sich in Anji. Anji liegt in der Provinz Zhejiang. Dieser Ort ist berühmt für seine Stühle. Das Unternehmen stellt viele Stühle her. Sie betreibt Forschung und Entwicklung. Sie stellt auch die Stühle her und verkauft sie. Das Unternehmen verwendet gutes Design. Es verwendet intelligente Technologie. Gesundheit ist für sie sehr wichtig. HENGLIN verkauft Stühle in der ganzen Welt. Sie will die Branche anführen. Sie will bessere Stühle für alle schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857956/1.jpg