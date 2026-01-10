Le géant chinois de l'ameublement HENGLIN présentera en avant-première mondiale la chaise de bureau intelligente 800 dotée d'un "écosystème dynamique de soins de la colonne vertébrale" à l'occasion du salon imm cologne 2026

COLOGNE, Allemagne, 10 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HENGLIN, une entreprise leader dans l'industrie du meuble en Chine, présentera une nouvelle chaise. Il s'agit du HENGLIN 800. L'émission se déroule en Allemagne. Elle est présentée à l'exposition imm cologne 2026. Le fauteuil est doté d'un système intelligent. Le système prend soin de votre colonne vertébrale. Il s'agit d'une idée nouvelle. Le lancement est important. Il changera les chaises de bureau. Les chaises deviendront intelligentes. Ils sont bénéfiques pour votre santé.

HENGLIN 800

La principale avancée de la chaise de bureau intelligente Henglin 800 réside dans son "écosystème dynamique de soins de la colonne vertébrale" révolutionnaire. Allant au-delà du soutien statique des sièges traditionnels, il intègre des technologies d'immersion sensorielle multidimensionnelle, telles que le suivi du dossier pour soulager la pression sur les jambes, le soulagement de la pression sans déplacement et l'ajustement du dossier sans écart, ainsi que des systèmes intelligents tels que le suivi lombaire dynamique au niveau du millimètre et l'activation lombaire programmée. Le fauteuil détecte la posture de l'utilisateur en temps réel et ajuste automatiquement les points d'appui, offrant ainsi un soutien précis, dynamique et adaptatif à la colonne vertébrale. Il s'agit donc de la première chaise de bureau intelligente au monde capable de gérer sa santé de manière autonome.

En plus de son système de soins de la colonne vertébrale, le fauteuil offre un confort complet et des fonctions interactives intelligentes. Il comprend un système vocal intelligent intégré pour une commande vocale pratique, tandis qu'un système de massage électrique, le chauffage et la ventilation fonctionnent ensemble pour fournir des soins holistiques, du soutien lombaire au confort physique. Conçue pour soulager efficacement la fatigue associée à une position assise prolongée, la chaise vise à améliorer à la fois l'efficacité au travail et le bien-être général.

Le HENGLIN 800 incarne notre vision du "siège sain" et marque la fin de l'ère des chaises statiques", a déclaré le chef d'entreprise de HENGLIN. "À l'occasion du salon imm cologne, nous présentons non seulement une chaise, mais aussi une nouvelle solution de fabrication intelligente chinoise pour des environnements de bureau sains à l'échelle mondiale. Nous présentons également plusieurs itérations de produits améliorés pour répondre aux divers besoins des clients".

Profil de l'entreprise

La société Henglin Home Furnishings Co. est l'entreprise. Il est également appelé HENGLIN. Elle a débuté en 1998. Le bureau principal se trouve à Anji. Anji se trouve dans la province de Zhejiang. Cet endroit est réputé pour ses chaises. L'entreprise fabrique de nombreuses chaises. Elle fait de la recherche et du développement. Elle fabrique et vend également les chaises. L'entreprise utilise un bon design. Il utilise une technologie intelligente. La santé est très importante pour eux. HENGLIN vend des chaises dans le monde entier. Elle veut être à la tête de l'industrie. Elle souhaite fabriquer de meilleures chaises pour tout le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857956/1.jpg