- El gigante chino del mueble HENGLIN presentará a nivel mundial la silla de oficina inteligente 800 con un "ecosistema dinámico para el cuidado de la columna vertebral" en la IMM Cologne 2026

COLONIA, Alemania, 10 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HENGLIN, empresa líder en la industria del mueble en China, presentará una nueva silla, la HENGLIN 800. La feria se celebrará en Alemania, en la feria IMM Colonia 2026. La silla cuenta con un sistema inteligente que cuida la columna vertebral. Es una idea innovadora. El lanzamiento es importante. Revolucionará las sillas de oficina. Las sillas se volverán inteligentes y contribuirán a la salud.

HENGLIN 800

La principal innovación de la silla de oficina inteligente Henglin 800 reside en su revolucionario "ecosistema dinámico para el cuidado de la columna vertebral". Más allá del soporte estático de los asientos tradicionales, integra tecnologías de inmersión sensorial multidimensional —como el seguimiento lumbar que alivia la presión en las piernas, el alivio de presión sin desplazamiento y el ajuste del respaldo sin espacio— junto con sistemas inteligentes como el seguimiento lumbar dinámico milimétrico y la activación lumbar programada. La silla detecta la postura del usuario en tiempo real y ajusta automáticamente los puntos de apoyo, ofreciendo un soporte preciso, dinámico y adaptable a la columna vertebral. Esto la convierte en la primera silla de oficina inteligente del mundo capaz de gestionar la salud de forma autónoma.

Además de su sistema central para el cuidado de la columna vertebral, la silla incorpora comodidad integral y funciones interactivas inteligentes. Incluye un sistema de voz inteligente integrado para un cómodo control por voz, mientras que un sistema de masaje eléctrico, calefacción y ventilación se combinan para brindar un cuidado integral, desde soporte lumbar hasta comodidad física. Diseñada para aliviar eficazmente la fatiga asociada con estar sentado durante largos periodos, la silla busca mejorar tanto la eficiencia laboral como el bienestar general.

"La HENGLIN 800 encarna nuestra visión de 'asientos saludables', marcando el fin de la era de las sillas estáticas", declaró el director comercial de HENGLIN. "En la imm cologne, presentamos no solo una silla, sino una nueva solución de fabricación inteligente china para entornos de oficina saludables a nivel mundial. También presentamos varias versiones mejoradas del producto para satisfacer las diversas necesidades de los clientes".

Perfil de la compañía

Henglin Home Furnishings Co., Ltd. es la empresa. También se llama HENGLIN. Comenzó en 1998. Su sede principal se encuentra en Anji, provincia de Zhejiang. Este lugar es famoso por sus sillas. La empresa fabrica una gran variedad de sillas. Se dedica a la investigación y el desarrollo, además de la fabricación y venta de sillas. La empresa utiliza un diseño de calidad y tecnología inteligente. La salud es muy importante para ellos. HENGLIN vende sillas en todo el mundo. Su objetivo es liderar la industria y fabricar mejores sillas para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857956/1.jpg