Chiński prezydent wygłasza przemowę w ramach globalnego szczytu na temat zdrowia

W swoim przemówieniu Xi wezwał społeczność międzynarodową do postawienia ludzi i życia ludzkiego na pierwszym miejscu oraz do wykazania się ogromnym poczuciem odpowiedzialności politycznej i odwagą, a także do podjęcia wyjątkowych środków w odpowiedzi na wyjątkowe wyzwanie.

Jak powiedział Xi, nie wolno szczędzić wysiłków, aby należycie zająć się każdym przypadkiem, uratować życie każdego pacjenta oraz uszanować wartość i godność każdego ludzkiego istnienia. Ważne jest również to, aby zminimalizować potencjalne oddziaływanie na życie ludzi i utrzymać ogólny porządek w społeczeństwie.

Zdaniem prezydenta, członkowie G20 powinni przyjąć odpowiedzialne strategie polityki makroekonomicznej na rzecz zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego funkcjonowania globalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw, a jednocześnie wspierać rozwijające się kraje.

Zauważając, że trwająca pandemia po raz kolejny przypomina nam, że ludzkość wstaje i upada razem i ma wspólną przyszłość, Xi powiedział, że manipulacja polityczna nie pomoże w eliminowaniu COVID-19, a jedynie zakłóci międzynarodową współpracę na rzecz walki z pandemią i przyniesie większe szkody ludziom na całym świecie.

Wzywając kraje do porzucenia postawy nacjonalizmu szczepionkowego, Xi zaapelował o promowanie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek oraz zapewnienie ich dostępności i przystępności cenowej w rozwijających się krajach. Wiodące kraje opracowujące i produkujące szczepionki muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za dostarczenie większej liczby szczepionek do krajów rozwijających się, które pilnie ich potrzebują.

Jak podkreślił prezydent, ważne jest, aby wzmocnić i wykorzystać silną pozycję ONZ i WHO oraz postępować w duchu obszernych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści.

Xi dodał, że w ciągu najbliższych trzech lat Chiny przekażą dodatkowe 3 miliardy dolarów na pomoc międzynarodową, aby wesprzeć walkę z pandemią koronawirusa oraz odbudowę gospodarczą i społeczną w innych rozwijających się krajach.

Chiny w miarę możliwości będą także dostarczać kolejne szczepionki.

Chiny wspierają swoje firmy produkujące szczepionki w udostępnianiu technologii innym rozwijającym się krajom i w prowadzeniu z nimi wspólnej produkcji.

„Podajmy sobie ręce i stańmy ramię w ramię, aby znacznie rozwinąć międzynarodową współpracę na rzecz walki z COVID-19, zbudować globalną społeczność w obszarze zdrowia i podejmować działania na rzecz zapewnienia zdrowszej i jaśniejszej przyszłości dla całej ludzkości!" - zaapelował Xi.

Link: https://m.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0

SOURCE CCTV+