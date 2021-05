Čínsky prezident vystúpil na globálnom zdravotníckom summite

Si vo svojom prejave vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby na prvé miesto postavilo ľudí a ich životy, prejavilo veľký zmysel pre politickú zodpovednosť a odvahu a mimoriadnym spôsobom reagovalo na mimoriadnu situáciu.

Je potrebné nešetriť úsilím. Mali by sme sa venovať každému prípadu, snažiť sa zachrániť každého pacienta a rešpektovať hodnotu a dôstojnosť každého ľudského života. Rovnako je dôležité minimalizovať potenciálne dopady na život ľudí a udržať všeobecný poriadok v našej spoločnosti, povedal Si.

Členovia skupiny G20 by mali prijať zodpovedné makroekonomické politiky, aby zaistili bezpečné a hladké fungovanie globálneho priemyselného a dodávateľského reťazca a zároveň pokračovať v podpore rozvojových krajín, uviedol.

Si poznamenal, že pandémia je ďalšou pripomienkou toho, že ľudstvo stúpa a padá spoločne so spoločnou budúcnosťou, a uviedol, že politická manipulácia by reakcii na COVID-19 neprospela a iba by narušila medzinárodnú spoluprácu v boji proti vírusu a priniesla väčšie škody ľuďom na celom svete.

Si vyzval krajiny, aby sa zdržali prejavov nacionalizmu v oblasti vakcín a vyzval k podpore spravodlivej distribúcie vakcín a dostupnosti a cenovej dostupnosti v rozvojových krajinách. Hlavné krajiny, ktoré vakcíny vyvíjajú a vyrábajú, musí prijať zodpovednosť a poskytnúť viac vakcín pre rozvojové krajiny, ktoré ich naliehavo potrebujú.

Je dôležité posilniť a využiť úlohu OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti vzájomných konzultácií, spoločného prínosu a zdieľaných výhod, uviedol Si.

Čína poskytne v najbližších troch rokoch ďalšie 3 miliardy dolárov medzinárodnej pomoci na podporu reakcie na COVID-19 a hospodárskej a sociálnej obnovy v ďalších rozvojových krajinách, uviedol Si.

Čína podľa svojich možností tiež poskytne ďalšie vakcíny, dodal.

Čína podľa neho podporuje svoje spoločnosti vyrábajúce vakcíny pri prenose technológií do ďalších rozvojových krajín a pri realizácii spoločnej výroby s nimi.

„Poďme sa spojiť a bok po boku pevne presadzovať medzinárodnú spoluprácu v boji proti COVID-19, vybudujme globálne spoločenstvo zdravia pre všetkých a pracujme na zdravšej a svetlejšej budúcnosti ľudstva!" Povedal Si.

Odkaz: https://m.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0

SOURCE CCTV+