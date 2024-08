CHiQ ColorLuxe wasmachine: Stijlvol en efficiënt wassen

BERLIJN, 27 augustus 2024 /PRNewswire/ -- CHiQ, een toonaangevend merk van huishoudelijke apparatuur, combineert slimme technologie met stijlvol design. De CHiQ ColorLuxe wasmachine weerspiegelt volledig CHiQ's filosofie van "Smart with Style" en maakt van de saaie was minder karwei en meer plezier.

Het CHiQ-verschil: Een levendige gebruikerservaring

CHiQ ColorLuxe brings a "Colorful Life" to your laundry routine.

Een 13,5-inch ultra breed LED-kleuren touchscreen onderscheidt deze machine van andere wasmachines. Dit scherm ziet er niet alleen goed uit, maar is ook een intuïtief bedieningscentrum waarmee gebruikers eenvoudig door een groot aantal wasprogramma's kunnen navigeren. Met slechts "One Touch to Start" brengt de CHiQ ColorLuxe een "Colourful Life" in je wasroutine.

Uitblinken in energie-efficiëntie: Meer dan A-klasse

CHiQ's streven naar duurzaamheid is duidelijk zichtbaar in de energie-efficiëntie van de ColorLuxe wasmachine, die de A-klasse met een indrukwekkende 10% overtreft. Deze prestatie weerspiegelt het milieubewustzijn van het merk en zijn toewijding om toestellen op de markt te brengen die zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief zijn.

Eenvoud binnen handbereik: One Touch Smart Wash

De functie One Touch Smart Wash is specifiek ontworpen voor gebruikers die tijd net zo belangrijk vinden als eenvoud. Druk gewoon op de One Touch Smart Wash-knop en de machine stelt automatisch het watervolume en de tijd in, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed.

Upgrade ruimte: Compact ontwerp met grote capaciteit

Met een aanrechtdiepte van slechts 530 mm past deze wasmachine perfect in de kast. Het unieke ontwerp van de conische trommel geeft de machine een extra grote diameter van 530 mm, waardoor de verticale valhoogte van de lading tijdens het wassen met 4% toeneemt, zodat hardnekkige vlekken gemakkelijker verdwijnen.

Ervaar de toekomst van wassen, waar elke wasbeurt de combinatie van stijl en slimme technologie in de kijker zet.

Verzorging op maat voor elk weefsel: 12 wasprogramma's

De CHiQ ColorLuxe wasmachine biedt 12 verschillende wasprogramma's, elk zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van verschillende weefsels. Voor delicate kledingstukken of sterk vervuild wasgoed, deze selectie van diverse programma's geeft elk kledingstuk de juiste en gepaste behandeling.

Over CHiQ

CHiQ is een merk van professionele huishoudelijke apparatuur dat voortdurend technologie innoveert als antwoord op de vraag van de consument. Het productassortiment van CHiQ omvat een volledige reeks consumentenelektronica voor thuisgebruik via internet, zoals tv's, koelkasten, airconditioners, wasmachines en beeldschermen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hSHO5srDQ44