Machine à laver CHiQ ColorLuxe : Laver avec style et efficacité

BERLIN, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- CHiQ, une marque leader d'appareils électroménagers, allie une technologie intelligente à un design élégant. Le lave-linge CHiQ ColorLuxe incarne la philosophie de CHiQ « Smart with Style », transformant le fastidieux lavage du linge en une corvée plus agréable.

La différence CHiQ : Une expérience utilisateur vibrante

Son écran tactile LED couleur ultra-large de 13,5 pouces est une caractéristique qui le distingue des autres lave-linges. Il s'agit non seulement d'un élément visuel attrayant, mais aussi d'un centre de contrôle intuitif, qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement parmi un large éventail de programmes de lavage. Avec une seule touche pour démarrer, le CHiQ ColorLuxe apporte une « vie colorée » à votre routine de lavage.

L'excellence en matière d'efficacité énergétique : Au-delà de la classe A

L'engagement de CHiQ en faveur du développement durable est évident dans l'efficacité énergétique du lave-linge ColorLuxe, qui dépasse la classe A d'un impressionnant 10 %. Cet accomplissement reflète la conscience environnementale de la marque et son engagement à créer des appareils à la fois écologiques et abordables.

La simplicité au bout des doigts : Un lavage intelligent avec une seule touche

La fonction One Touch Smart Wash s'adresse aux utilisateurs qui accordent autant d'importance au temps qu'à la simplicité. Il suffit d'appuyer sur la touche One Touch Smart Wash pour que l'appareil règle automatiquement le volume d'eau et la durée en fonction de la quantité de linge déposée.

Amélioration de l'encombrement : Une conception compacte et une grande capacité

Nécessitant une profondeur de plan de travail de seulement 530 mm, ce lave-linge s'intègre parfaitement dans un meuble. La conception unique du tambour conique permet à la machine d'avoir un diamètre extra-large de 530 mm, ce qui augmente la hauteur de chute verticale de la charge de 4 % pendant le lavage, aidant ainsi à nettoyer les taches tenaces.

Découvrez l'avenir de la blanchisserie, où chaque lavage est l'occasion de célébrer la fusion du style et de la technologie intelligente.

Un soin personnalisé pour chaque tissu : 12 programmes de lavage

Le lave-linge CHiQ ColorLuxe propose 12 programmes de lavage distincts, chacun méticuleusement conçu pour répondre aux besoins uniques de différents tissus. Que vous preniez soin de vêtements délicats ou que vous vous attaquiez à des articles très sales, cette sélection variée garantit que chaque vêtement reçoit le traitement précis dont il a besoin.

À propos de CHiQ

CHiQ est une marque d'appareils électroménagers professionnels qui innove continuellement en matière de technologie pour répondre à la demande des consommateurs. La gamme de produits de CHiQ comprend un ensemble complet d'appareils électroniques grand public domestiques reliés à l'Internet, tels que des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver et des moniteurs.

