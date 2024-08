La lavatrice CHiQ ColorLuxe: il bucato all'insegna dello stile e dell'efficienza

BERLINO, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ -- CHiQ, marchio leader degli elettrodomestici, coniuga una tecnologia intelligente con un design elegante. La lavatrice CHiQ ColorLuxe incarna la filosofia "Smart with Style" (Intelligenza con stile) di CHiQ, per trasformare il bucato da noiosa necessità a momento piacevole.

La differenza CHiQ: un'esperienza utente dinamica

CHiQ ColorLuxe brings a "Colorful Life" to your laundry routine.

Una delle caratteristiche che fa la differenza rispetto alle altre lavatrici è il display touch LED a colori ultra-ampio da 13,5 pollici. Non è solo bello da vedere: funge anche da centro di controllo intuitivo che permette agli utenti di navigare in tutta semplicità tra un'ampia gamma di programmi di lavaggio. Con un semplice "One Touch to Start" (Un tocco per iniziare), CHiQ ColorLuxe porta "una vita piena di colore" nella routine del bucato.

L'eccellenza nell'efficienza energetica: oltre la Classe A

L'impegno di CHiQ verso la sostenibilità è dimostrato dall'efficienza energetica della lavatrice ColorLuxe, che supera di un incredibile 10% quella della classe A. Questo risultato riflette la consapevolezza ambientale del marchio e l'impegno nel creare elettrodomestici allo stesso tempo convenienti e attenti all'ambiente.

La semplicità a portata di mano: la funzione One-Touch Smart Wash

La funzione One Touch Smart Wash (Lavaggio intelligente con un solo tocco) è dedicata agli utenti che danno importanza tanto al tempo quanto alla semplicità. Basta toccare il pulsante One Touch Smart Wash e la lavatrice imposta in automatico il volume d'acqua e la durata del ciclo, in base alla quantità di bucato nel cestello.

Miglior sfruttamento dello spazio: un design compatto di grande capacità

Con una profondità del piano di lavoro di soli 530 mm, questa lavatrice si adatta perfettamente a ogni lavanderia. Grazie al design esclusivo del cestello conico vanta un diametro extra-large di 530mm che aumenta del 4% l'altezza della caduta verticale del carico nel corso del lavaggio e aiuta a rimuovere anche le macchie più ostinate.

Scoprite il futuro del bucato, in cui ogni lavaggio è un'opportunità per celebrare l'unione tra stile e tecnologia intelligente.

Cura personalizzata per ogni tessuto: 12 programmi di lavaggio

La lavatrice CHiQ ColorLuxe offre 12 diversi programmi per il bucato, tutti studiati nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze specifiche dei vari tessuti. Che si tratti di capi delicati o molto sporchi, grazie a questa selezione diversificata ogni capo riceve esattamente il trattamento necessario.

Informazioni su CHiQ

CHiQ è un marchio di elettrodomestici professionali che innova costantemente la tecnologia per rispondere alla domanda dei consumatori. La gamma di prodotti CHiQ comprende una serie completa di elettrodomestici di largo consumo dotati di connessione internet, come televisori, frigoriferi, condizionatori, lavatrici e schermi.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hSHO5srDQ44