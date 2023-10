CHiQs neues Markenversprechen soll Innovation und Stil vereinen

BERLIN, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Als neues Markenversprechen, das in allen Marketingmaßnahmen hervorgehoben wird, führt CHiQ mit Stolz das Konzept "Smart with Style" ein. CHiQ wird sich auf zukünftige Entwicklungen konzentrieren, die sich um unaufhörliche Innovation in Kombination mit raffiniertem Design drehen. Das Konzept "Smart with Style" soll das Engagement von CHiQ widerspiegeln, die sich ständig weiterentwickelnde Spitzentechnologie in ein intelligentes Zuhause mit Stil zu bringen.

CHiQ konzentriert sich auf Grundwerte, die seine Person, seine Identität und seinen Zweck definieren: raffiniertes Design, unaufhörliche Innovation und hervorragende Qualität. Aus diesen Grundwerten entstand das Konzept "Smart with Style", mit dem sie sich mit hervorragenden Produkten und Dienstleistungen weiterentwickeln. Das Konzept "Smart with Style" wird die gesamte Marketingstrategie und die Existenz von CHiQ bestimmen. CHiQ positioniert sich als die Marke für intelligente Haushaltsgeräte, die alle anspricht, die ihr Zuhause mit moderner Technologie und zeitgemäßem Design aufwerten wollen.

Seit 2017 ist CHiQ als eigenständige Marke auf dem australischen Markt sowie auf dem europäischen und südostasiatischen Markt eingeführt. Inzwischen ist CHiQ in mehr als 40 Ländern und Regionen vertreten und deckt die wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt ab, wie die Europäische Union, ASEAN, Mittel- und Südamerika, den Nahen Osten, Afrika, Südkorea und viele mehr. Die Marke hat solide Kooperationsbeziehungen mit vielen international renommierten Unternehmen aufgebaut und ist in den wichtigsten Offline-Kanälen in Australien, Südkorea und vielen anderen Ländern vertreten. CHiQ ist auf über 30 Mainstream-E-Commerce-Plattformen in der ganzen Welt vertreten, darunter Amazon in Europa, Lazada und Shopee in Südostasien. CHiQ hat eine umfassende Landschaft von Smart Home-Geräten geschaffen, die von TV-Geräten, Kühlschränken, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Monitoren und mehr reicht.

In den letzten Jahren wurde CHiQ von Canstar Blue mit dem "Most Satisfied Customers Refrigerators" und von Finder, beides maßgebliche australische Bewertungsorganisationen, mit dem "Highly Commended Award for Best Freezer Brand" ausgezeichnet. Diese Geräte stehen seit langem auf den Bestsellerlisten von Amazon in Deutschland und Frankreich, und CHiQ hat wiederholt den ersten Platz bei den Verkäufen in der TV-Kategorie auf Shopee, Indonesiens führender E-Commerce-Plattform, erreicht.

CHiQ ist die Einzelmarke von Changhong. Im Dezember 2022 wurde Changhong in die Liste der 500 einflussreichsten Marken der Welt aufgenommen. CHiQ wird sich weiterhin bemühen, intelligente Produkte zu entwickeln und der Welt einen besseren Wert zu bieten, indem es sich stärker auf die technologischen und menschlichen Verbindungen zwischen seinen Produkten und den Verbrauchern konzentriert.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gpvvYEc8dY4

