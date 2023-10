La nouvelle proposition de marque de CHiQ combinera innovation et style

BERLIN, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ est fière d'établir le concept Smart with Style, la nouvelle proposition de marque qui sera mise en valeur tout au long de ses efforts de marketing. CHiQ se concentrera sur les futurs développements autour de l'innovation continue associée à un design raffiné. Le concept Smart with Style vise à refléter l'engagement de CHiQ à proposer une technologie de pointe en constante évolution pour créer des maisons intelligentes, avec style.

CHiQ se concentre sur les valeurs fondamentales qui définissent sa personnalité, son identité et son objectif : un design raffiné, une innovation continue et une qualité supérieure. Le concept Smart with Style est le fruit de ces valeurs fondamentales ; ainsi, ils feront progresser l'excellence de leurs produits et services. Le concept Smart with Style sera le point déterminant de toute la stratégie marketing et de l'existence de CHiQ, qui se positionne pour être la marque d'appareils électroménagers intelligents attirant toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur expérience domestique avec une technologie de pointe et un design contemporain.

Depuis 2017, CHiQ a été introduite sur le marché australien en tant que marque indépendante et sur les marchés européens et d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, CHiQ a pénétré plus de 40 pays et régions avec des champs d'activité qui couvrent les principales économies mondiales telles que celle de l'Union européenne, de l'ANASE, de l'Amérique centrale et du Sud, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de la Corée du Sud et bien d'autres. La marque a établi de solides relations de coopération avec de nombreuses entreprises de renommée internationale et est entrée dans les principaux canaux hors ligne en Australie, en Corée du Sud et ailleurs. CHiQ a intégré plus de 30 plateformes de e-commerce grand public dans le monde, dont Amazon en Europe, Lazada et Shopee en Asie du Sud-Est. CHiQ a créé un écosystème complet d'appareils ménagers intelligents allant des téléviseurs aux réfrigérateurs, en passant par les climatiseurs, les machines à laver, les moniteurs et plus encore.

Au cours des dernières années, CHiQ a reçu le prix de la meilleure satisfaction client dans la catégorie « Réfrigérateurs » de Canstar Blue et le prix de l'entreprise hautement recommandée pour la meilleure marque de congélateur de Finder ; deux organismes d'examen faisant autorité en Australie. Ces appareils figurent depuis longtemps sur les listes des meilleures ventes d'Amazon en Allemagne et en France, et CHiQ s'est placée à plusieurs reprises en première place des ventes dans la catégorie « téléviseurs » sur Shopee, la principale plateforme de e-commerce d'Indonésie.

CHiQ est la marque individuelle de Changhong. En décembre 2022, Changhong a été nommé parmi les 500 marques les plus influentes au monde. Pour mettre davantage l'accent sur la connexion technologique et humaine entre ses produits et les consommateurs, CHiQ continuera à s'efforcer de créer et d'offrir des produits intelligents au meilleur prix pour le monde entier.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=gpvvYEc8dY4

SOURCE CHiQ