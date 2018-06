Chubb ernennt Steven Goldman zum Executive Vice President Financial Lines, Overseas General Insurance

Michael Mollica wird Leitung des Bereichs Retail Financial Institutions für Nordamerika übernehmen

NEW YORK, 12. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Chubb gab heute die Ernennung von Steven F. Goldman zum Executive Vice President Financial Lines for Overseas General Insurance bekannt, dem internationalen Schadenversicherungsgeschäft des Unternehmens in 51 Ländern.

In seiner neuen Funktion wird Herr Goldman die Verantwortung für Chubbs internationale Financial Lines Division einschließlich der Geschäftsfelder Haftung von Direktoren und leitenden Angestellten, Finanzinstitute, Fehler und Auslassungen, Transaktionsrisiko und Cyberrisiko übernehmen. Die Ernennung erfolgt mit Wirkung zum 1. Juli. Herr Goldman wird mit Sitz in New York an Timothy O'Donnell berichten, der gestern zum Vice President der Chubb Group und Division President Commercial Property & Casualty, Overseas General Insurance ernannt worden war.

Herr Goldman leitet derzeit als Executive Vice President der Financial Lines Division von Chubb in den USA das Segment Retail Financial Institutions. Er hat ebenfalls die Leitung von Chubbs Transactional Risk Geschäft inne, eine Abteilung, die er mit aufgebaut hat und seit ihrer Gründung leitet.

„Steve ist ein sehr erfahrener Financial Lines Manager", sagt Herr O'Donnell. „Er verfügt über hervorragende technische Underwriting-Kompetenz und ausgezeichnete Führungsqualitäten und ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir Chubbs Financial Lines Präsenz und Kapazitäten international ausbauen".

„Chubb hat sich weltweit einen Ruf als führendes Unternehmen im Bereich Financial Lines Underwriting erworben und verfügt über einen großen Pool an talentierten Führungskräften auf der ganzen Welt", erklärt Juan Andrade, Executive Vice President der Chubb Group und President, Overseas General Insurance. „Ich freue mich, Steve in Chubbs Overseas General Team begrüßen zu dürfen und freue mich auf seine geschäftliche Mitwirkung".

Herr Goldman bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in Underwriting und Risikomanagement mit ein und ist Jurist mit einem Abschluss in Steuerrecht.

Die Nachfolge von Herrn Goldman tritt Michael Mollica an, der zum Executive Vice President of Financial Lines, North America ernannt wurde. Herr Mollica verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Mit Sitz in New York wird er an Scott Meyer, Division President, Financial Lines, North America berichten.

„Michaels weitreichendes Wissen und seine profunde Kenntnis in diesem Bereich, gepaart mit seiner umfangreichen Führungserfahrung, machen ihn zu einem idealen Partner für diese Aufgabe", sagt Herr Meyer. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin zuversichtlich, dass sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden dazu beitragen wird, das zukünftige Wachstum dieser Practice zu sichern".

Informationen zu Chubb

Chubb ist der weltweit größte börsennotierte Schaden- und Unfallversicherer. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern und Gebieten bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Schadenfälle regulieren wir dabei fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London und weiteren Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: chubb.com.

