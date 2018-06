Chubb nomme Steven Goldman vice-président exécutif en charge des lignes financières pour l'assurance générale d'outre-mer

Michael Mollica dirigera les institutions financières de détail en Amérique du Nord

NEW YORK, 12 juin 2018 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui que Steven F. Goldman a été nommé vice-président exécutif en charge des lignes financières pour l'assurance générale d'outre-mer, l'activité d'assurance générale internationale de la société dans 51 pays.

Steven Goldman, Chubb Executive Vice President, Financial Lines for Overseas General Insurance Michael Mollica, Chubb Executive Vice President of Financial Lines, North America

Dans ce nouveau rôle, M. Goldman sera responsable de la division des lignes financières internationales de Chubb qui couvrent la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, les institutions financières, les erreurs et omissions, le risque transactionnel et le cyber-risque. Cette nomination prendra effet le 1er juillet. M. Goldman sera basé à New York et relèvera de Timothy O'Donnell, qui a été nommé hier vice-président du Chubb Group et président de la division des assurances commerciales générales pour l'assurance générale d'outre-mer.

M. Goldman est actuellement vice-président exécutif de la division des lignes financières de Chubb aux États-Unis où il dirige le segment des institutions financières de détail. Il dirige également l'activité de risque transactionnel de Chubb, une division qu'il a aidé à créer et qu'il dirige depuis sa création.

« Steve est un dirigeant hautement expérimenté dans le domaine des lignes financières », a déclaré M. O'Donnell. « Il possède d'excellentes compétences en leadership et souscription technique et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui à l'heure où nous développons la présence et les capacités de Chubb dans les lignes financières internationales. »

« Chubb s'est forgé une solide réputation de leader dans la souscription de lignes financières à l'échelle mondiale avec un vaste vivier de cadres talentueux dans le monde », a confié pour sa part Juan Andrade, vice-président exécutif du Chubb Group et président de la division d'assurance générale d'outre-mer. « Je suis heureux d'accueillir Steve dans l'équipe générale d'outre-mer de Chubb et je me réjouis à l'idée de l'impact qu'il aura sur notre entreprise. »

M. Goldman possède près de vingt ans d'expérience en souscription et gestion du risque et est un juriste titulaire d'une licence en taxation.

Le successeur de M. Goldman est Michael Mollica, qui a été nommé vice-président exécutif en charge des lignes financières pour l'Amérique du Nord. M. Mollica a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Il sera basé à New York et relèvera de Scott Meyer, président de la division des lignes financières en Amérique du Nord.

« Les solides antécédents et connaissances de Michael dans cet espace, de pair avec son expérience approfondie en leadership, font de lui la personne idéale pour ce rôle,» a ajouté M. Meyer. « Je suis impatient de collaborer avec lui et confiant que sa profonde compréhension des exigences de nos clients contribuera à la croissance future de cette entreprise. »

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurance de biens et de risques cotée en bourse au monde. Avec des opérations dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances de biens et de risques personnelles et commerciales, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances complémentaires de santé, de la réassurance et des assurances-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec vision et discipline. Nous traitons les sinistres et les indemnisons équitablement et rapidement. La société se définit également par son offre étendue de produits et de services, ses vastes capacités de distribution, son exceptionnelle santé financière et ses opérations locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et figure dans l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux exécutifs à Zurich, New York, Londres et à d'autres endroits, et emploie environ 31 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, consulter : chubb.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704270/Chubb___Steve_Goldman.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704269/Chubb___Michael_Mollica.jpg

SOURCE Chubb

Related Links

https://www2.chubb.com/us-en/about-chubb