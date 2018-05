Ciberataques, conflitos globais, incêndios e tempestades mortais estão entre as ameaças que formam a nova classificação de resiliência em todo o mundo

O índice – uma classificação anual de 130 países e territórios pela resiliência de seus ambientes empresariais – é um recurso interativo on-line para ajudar os executivos de todo o mundo a planejarem onde fazer negócios. O risco cibernético é um dos 12 fatores que determinam as classificações gerais de resiliência do índice.

"Nossa missão é fornecer aos executivos de negócios de todo o mundo poderosas informações para apoiar suas decisões sobre onde estabelecer instalações, quais parceiros selecionar e como gerenciar seus riscos", disse Thomas A. Lawson, Presidente do Conselho e Executivo-Chefe da FM Global, uma das maiores seguradoras de propriedades comerciais e industriais de todo o mundo. "Com o Índice de Resiliência, os líderes dos negócios podem se aprofundar, mais do que nunca, nas diferenças geográficas da resiliência, incluindo o risco cibernético".

O índice reflete dados relacionados com a economia, desastres naturais e cadeias de suprimentos, e trata de profundas preocupações com os riscos dos negócios tais como ciberataques, perturbações políticas, incêndios e furacões. A resiliência, a contrapartida do risco, significa resistir à interrupção dos negócios e recuperar-se rapidamente caso isso ocorra.

Liberdades civis afetam o risco cibernético

Para os líderes de negócios globais, os ciberataques elevam o espectro de operações estagnadas, cadeias de suprimentos interrompidas, ações judiciais coletivas e danos permanentes às marcas.

A França caiu 33 lugares na dimensão da resiliência cibernética do índice deste ano, passando 68o. para o 101o. lugar entre as 130 regiões. A queda reflete a deterioração das liberdades civis dentro da classificação do país e um ligeiro aumento na penetração da Internet no país.

A penetração da Internet também explica a queda de nove lugares da Austrália na resiliência cibernética. O país e continente caiu do 66o. para o 75o. lugar entre as 130 regiões classificadas no índice, devido a um aumento de 3 por cento na penetração da Internet.

Por outro lado, a resiliência cibernética de Taiwan subiu 57 lugares, do 107o. para o 50o., o maior aumento no índice devido, em grande parte, a um aumento em suas liberdades civis.

Para visualizar o comunicado para a imprensa completo, contendo descobertas adicionais, clique aqui.

FONTE FM Global

