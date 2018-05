Les cyberattaques, conflits mondiaux, incendies et tempêtes meurtrières figurent parmi les menaces qui fondent le nouveau classement mondial sur la résilience

L'indice, classement annuel de 130 pays et territoires prenant en compte la résilience de leurs environnements d'affaires, est une ressource interactive en ligne destinée à aider les dirigeants d'affaires mondiaux à planifier dans quels pays exercer leurs affaires. Le cyber-risque fait partie des 12 éléments essentiels déterminant le classement global de l'indice en matière de résilience.

« Notre mission consiste à fournir aux dirigeants d'entreprises mondiales des renseignements performants pour les aider à décider où implanter des installations, à déterminer quels partenaires sélectionner, et comment gérer leurs risques », a déclaré Thomas A. Lawson, président-directeur général de FM Global, l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens commerciaux et industriels. « Grâce à l'indice de résilience, les dirigeants d'entreprise peuvent explorer plus profondément que jamais les différences géographiques en termes de résilience, notamment de cyber-risque. »

L'indice reflète des données relatives à l'économie, aux risques naturels et aux chaînes logistiques, et résout de profondes préoccupations concernant les risques d'entreprise, tels que les cyberattaques, les bouleversements politiques, les incendies et les ouragans. La résilience, qui constitue le revers du risque, signifie résister aux perturbations des affaires, et rebondir rapidement lorsqu'elles se produisent.

Les libertés civiles affectent le cyber-risque

Pour les dirigeants d'entreprises mondiales, les cyberattaques font surgir le spectre du blocage des opérations, de l'interruption des chaînes logistiques, des procédures de recours collectif, et d'une détérioration définitive de l'image de marque.

La France a perdu 33 places dans le domaine de la cyber-résilience dans l'indice de cette année, passant de la 68e à la 101e position sur 130 régions. Cette chute reflète une détérioration des libertés civiles dans le classement du pays, ainsi qu'une légère hausse de la pénétration d'Internet dans le pays.

La pénétration d'Internet explique également la chute de neuf places de l'Australie dans le domaine de la cyber-résilience. Le pays et continent a chuté de la 66e à la 75e position sur 130 régions classées dans l'indice, ce qui s'explique par une augmentation de 3 pour cent de la pénétration d'Internet.

D'autre part, la cyber-résilience de Taïwan a gagné 57 places, passant de la 107e à la 50e position, soit la plus forte augmentation dans l'indice, principalement attribuable à une augmentation des libertés civiles.

Pour consulter l'intégralité du communiqué de presse fournissant des conclusions supplémentaires, cliquez ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/693158/2018_FM_Global_Resilience_Index.jpg

SOURCE FM Global

Related Links

http://www.fmglobal.com