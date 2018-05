Cyberaanvallen, mondiale conflicten, brand en dodelijk onweer als bedreigingen die de nieuwe wereldwijde ranglijst van weerbaarheid aansturen

De index, een jaarlijkse ranglijst van 130 landen en gebieden in functie van de weerbaarheid van hun zakelijke omgevingen, is een online, interactief hulpmiddel waarmee leidinggevenden in de hele wereld kunnen plannen waar zij zaken willen doen. Het cyberrisico is één van de 12 factoren die het bepalen van de algemene ranglijsten inzake weerbaarheid van de index aansturen.

"Het is onze missie krachtige informatie te geven aan bedrijfsleiders wereldwijd ter ondersteuning van hun beslissingen over waar zich te vestigen, met welke partner samen te werken en hoe hun risico's te beheren," zei Thomas A. Lawson, voorzitter en algemeen directeur bij FM Global, een van 's werelds grootste verzekeraars van commerciële en industriële eigendommen. "Met de index van weerbaarheid kunnen bedrijfsleiders meer dan ooit te weten komen over de geografische verschillen op het gebied van weerbaarheid, met inbegrip van het cyberrisico."

De index weerspiegelt data die te maken hebben met de economie, natuurrampen en toeleveringsketens en behandelt diepe ongerustheden betreffende zakelijke risico's zoals cyberaanvallen, politieke onrust, brand en orkanen. Weerbaarheid, de keerzijde van risico, betekent dat de onderneming zakelijke verstoringen weerstaat en zich snel herstelt van dergelijke situaties.

Burgerlijke vrijheden hebben invloed op cyberrisico

Voor internationale bedrijfsleiders betekenen cyberaanvallen het stilvallen van hun activiteiten, verstoringen in toeleveringsketens, collectieve rechtszaken en de permanente beschadiging van hun reputatie.

Frankrijk staat in de index van dit jaar 33 plaatsen lager wat betreft cyberweerbaarheid en is van de 68e naar de 101e plaats gezakt in een lijst van 130 regio's. Deze daling is een weerspiegeling van de verslechtering van de burgerlijke vrijheden in het land en een kleine toename van de internetpenetratie in het land.

Internetpenetratie is tevens de verklaring waarom Australië negen plaatsten lager staat wat betreft cyberweerbaarheid. Het land en het continent zakten van de 66e naar de 75e plaats in de lijst van de 130 in de index gerangschikte regio's als gevolg van een toename van 3 procent op het gebied van de internetpenetratie.

De cyberweerbaarheid van Taiwan, aan de andere kant, steeg met 57 plaatsen, van de 107e naar de 50e plaats. Deze belangrijkste stijging in de index is voornamelijk gelinkt aan een toename van de burgerlijke vrijheden.

Klik hier om het volledige persbericht met bijkomende bevindingen te lezen.

