Cyber-Angriffe, globale Konflikte, Großbrände und verheerende Stürme unter den Bedrohungen, die die neue weltweite Rangliste für Resilienz bestimmen

2018 FM Global Resilience Index verzeichnet Anstieg des Cyber-Risikos in Frankreich und Rücklauf in Taiwan, während das politische Risiko in den USA nach oben schnellt

JOHNSTON, Rhode Island, 18. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Das Risiko von Cyber-Angriffen, das in der Vergangenheit oft nur hochgespielt wurde, bedroht heute die Existenz von Unternehmen. Der Schweregrad dieser Bedrohung variiert jedoch beträchtlich von Region zu Region: Beispielsweise ist das inhärente Risiko in Frankreich gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während es in Taiwan stark gefallen ist. Dies sind zwei der größten Veränderungen, die der 2018 FM Global Resilience Index im Bereich von Cyber-Risiken aufdeckt.