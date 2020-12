Cientistas globais pedem a promoção do conhecimento científico do público

O mundo enfrentou vários desafios em 2020, o que significa a importância da ciência e da tecnologia, bem como a importância da colaboração. O fórum é, portanto, altamente relevante.

No fórum, Huai Jinpeng, vice-presidente executivo da CAST e acadêmico da Academia Chinesa de Ciências, descreveu o conhecimento científico do público como a pedra angular de um desenvolvimento social e governança sólidos. A educação e a comunicação científica são a forma fundamental para o público entender a ciência, observou. Huai apelou à inovação e utilização de todas as formas de mídia para aumentar o conhecimento científico.

Ele também declarou que o CAST se dedica a promover a compreensão e confiança internacionais e interculturais, e está disposto a cooperar com seus pares globais em inovação e nos esforços para aumentar o conhecimento científico de modo a contribuir para uma recuperação econômica mundial sustentável e melhorar a governança global.

O presidente e editor-chefe do China Media Group, Shen Haixiong, declarou que mais uma vez a pandemia da COVID-19 provou que toda a humanidade é uma comunidade com um futuro compartilhado. Para melhorar a cultura científica do público, acrescentou, é essencial promover um ambiente que respeite, confie e acredite na ciência, aprofundando a cooperação entre a comunidade científica e os meios de comunicação.

Enfrentar os desafios globais não é apenas responsabilidade de políticos e elites, mas uma missão para a mídia, cientistas e o público em geral, disse Shen.

Zhong Nanshan, o maior especialista respiratório da China, revisou a experiência da China no combate à COVID-19. Ele declarou que a adesão à inovação científica garante soluções para os problemas de ciência básicos referentes ao coronavírus.

Os ganhadores do Prêmio Nobel, acadêmicos chineses, incluindo Zhang Boli, e os jovens cientistas participantes discutiram questões como as perspectivas de jovens talentos científicos e a importância e necessidade de aumentar o conhecimento científico do público. Além disso, tópicos como o uso da medicina tradicional chinesa em crises de saúde pública e as perspectivas de energia limpa também foram abordados.

Eles concordaram que promover o conhecimento científico globalmente é crucial para lidar com desafios, incluindo a COVID-19 e as mudanças climáticas, e que os cientistas devem desempenhar um papel mais ativo na redução da lacuna entre a ciência e o público. Observaram, ainda, que a mídia deve ter plena atuação como um importante canal de divulgação de conhecimentos e informações científicas. Eles exortaram a comunidade científica a manter a mente aberta e ampliar a cooperação internacional.

O evento da Conferência Mundial de Conhecimento em Ciência 2020 tornou-se uma plataforma em ciência e tecnologia para organizações internacionais. Este fórum combinou as vantagens respectivas de CAST e CGTN. Esperamos que tais esforços sejam estendidos com maior cooperação com a CGTN, profissional em comunicações internacionais, contribuindo para o cenário global em ciência e tecnologia.

