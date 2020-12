Ученые всего мира призывают к повышению научной грамотности общества

ПЕКИН, 15 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж China.org.cn:

8 декабря в Пекине прошел телевизионный форум на тему «Наука в неопределенном мире» ("Science in an Uncertain World"), спонсорами которого выступили Китайская ассоциация науки и технологий (China Association for Science and Technology, CAST) и платформа CGTN Think Tank. В мероприятии участвовали (в режиме онлайн и непосредственно на площадке) десять лауреатов Нобелевской премии, 30 ведущих китайских ученых и 300 молодых ученых, которые обсуждали роль науки и важность научной грамотности в сложных современных условиях.