Ученые всего мира призывают к повышению научной грамотности общества

В 2020 году мир столкнулся с многочисленными проблемами, что свидетельствует о важном значении науки и техники, а также важности сотрудничества. Таким образом, этот форум весьма актуален.

Выступавшие на форуме исполнительный вице-президент CAST и академик Китайской академии наук Хуай Цзиньпэн (Huai Jinpeng) назвал научную грамотность общественности краеугольным камнем здорового социального развития и общественного управления. Он отметил, что фундаментальным способом понимания науки является научное образование и коммуникации. Г-н Хуай призвал к внедрению инноваций и использованию всех средств массовой информации для повышения уровня научной грамотности.

Он также заявил, что CAST привержена делу развития международного и межкультурного взаимопонимания и доверия и готова сотрудничать со своими мировыми партнерами в области внедрения инноваций и работе по повышению уровня научной грамотности, с тем чтобы способствовать устойчивому восстановлению мировой экономики и повышению эффективности глобального управления.

Президент и главный редактор China Media Group Шэнь Хайсён (Shen Haixiong) заявил, что пандемия COVID-19 в очередной раз доказала, что все человечество — это сообщество с общим будущим. Он добавил, что для повышения уровня научной грамотности населения необходимо развивать атмосферу уважения, доверия и опоры на науку, а также углублять сотрудничество между научным сообществом и средствами массовой информации.

Решение глобальных проблем — это не только ответственность политических деятелей и элит, но и стратегическая задача как для средств массовой информации, так и для ученых и широкой общественности, — добавил г-н Шэнь.

Ведущий китайский эксперт по респираторным системам Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) проанализировал опыт Китая в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что приверженность научным инновациям гарантирует решение проблем фундаментальной науки, связанных с коронавирусом.

Лауреаты Нобелевской премии, китайские деятели науки, в том числе Чжан Боли (Zhang Boli) и участвовавшие в форуме молодые ученые обсудили такие вопросы, как перспективы развития молодых научных талантов, а также важность и необходимость повышения уровня научной грамотности общества. Кроме того, были рассмотрены такие темы, как использование традиционной китайской медицины в кризисных ситуациях в системе здравоохранения и перспективы развития экологически чистой энергетики.

Они согласились с тем, что поощрение научной грамотности во всем мире имеет решающее значение для решения проблем, включая COVID-19 и изменение климата, и что ученым следует играть более активную роль в устранении разрыва между наукой и обществом. Кроме того, они отметили, что средства массовой информации должны в полной мере выступать в качестве важного канала распространения научных знаний и информации. Они настоятельно призвали научное сообщество сохранять открытость и укреплять международное сотрудничество.

Мероприятие в рамках Всемирной конференции по научной грамотности 2020 года стало платформой научно-технического сотрудничества для международных организаций. Этот форум сочетает в себе соответствующие преимущества CAST и CGTN. Хотелось бы надеяться, что такие усилия будут продолжены в рамках дальнейшего сотрудничества с CGTN, специализирующейся в области международных связей и вносящей свой вклад в мировой научно-технический прогресс.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1384586/1.jpg

SOURCE China.org.cn