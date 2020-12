Globale Wissenschaftler fordern die Förderung der öffentlichen wissenschaftlichen Bildung

BEIJING, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von China.org.cn:

Unter dem Motto „Wissenschaft in einer unsicheren Welt" fand am 8. Dezember in Peking ein Fernsehforum statt, das gemeinsam von der China Association for Science and Technology (CAST) und dem CGTN Think Tank gesponsert wurde. Zehn Nobelpreisträger, 30 chinesische Spitzenakademiker und 300 junge Wissenschaftler nahmen sowohl online als auch offline teil und diskutierten über die Rolle der Wissenschaft und die Bedeutung der wissenschaftlichen Bildung inmitten von Herausforderungen.