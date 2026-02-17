Circus Circus Las Vegas revive la experiencia vintage de Las Vegas con el debut de Bingo Hall, tragamonedas adicionales operadas con monedas

Circus Circus es ahora la única propiedad de Las Vegas Strip que ofrece tragamonedas operadas por bingo o monedas

LAS VEGAS, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --- Circus Circus Las Vegas, el hotel y resort más familiar de Las Vegas, inauguró su nueva sala de bingo de estilo tradicional y su sala de juegos ampliada con máquinas tragamonedas que funcionan con monedas. Diseñado como una experiencia de bingo retro, el salón tendrá capacidad para 255 jugadores por sesión y contará con cinco sesiones que comenzarán a las 3 p.m. De jueves a domingo, a partir de hoy.

Circus Circus Las Vegas es un hotel y casino de propiedad privada que ofrece restaurantes, tiendas, entretenimiento y más de 101,000 pies cuadrados de espacio de juego. Un resort de Las Vegas favorito de la familia desde su creación, Circus Circus ofrece tarifas asequibles para sus casi 4.000 habitaciones en su lodge, habitaciones Tower, suites y RV Park, y actividades familiares que van desde la emoción del parque temático The Adventuredome hasta espectáculos de circo en vivo justo en el piso del casino.

La nueva sala de bingo abarca la verdadera experiencia de bingo vintage de Las Vegas, construida en torno a tarjetas de papel, barquillas de tinta, comidas baratas y juegos en vivo. El nuevo pasillo se abre en el nivel Promenade de las propiedades con un área de ranura ampliada que funciona con monedas y un puesto de concesión fuera del pasillo.

"Nunca ha habido un mejor momento para traer el bingo de vuelta al Strip de Las Vegas", dijo Shana Gerety, gerente general de Circus Circus Las Vegas. "En Circus Circus, honramos la experiencia clásica de Las Vegas que los huéspedes siempre han amado, al tiempo que agregamos toques modernos que la mantienen fresca para una nueva generación atraída por la nostalgia".

Cada sesión contará con 14 juegos en total, incluidos juegos de bingo tradicionales, un juego de bonificación y un mono, todos jugados en papel con daubers. Los invitados podrán comprar un paquete de sesión completa por $ 30, con la posibilidad de comprar tarjetas adicionales. Los premios se pagarán en efectivo, con pagos que comienzan en $ 50 y llegan hasta $ 1,500, lo que brinda a los huéspedes la oportunidad de ganar durante cada sesión emocionante y de alta energía.

"Los huéspedes de hoy quieren experiencias divertidas y asequibles, y eso es exactamente lo que trajimos de vuelta con Slots-A-Fun, el único piso de casino que funciona con monedas del Strip, además de clásicos económicos como cervezas y bocados baratos", agregó Gerety. "Ahora mantenemos ese impulso con la única sala de bingo de la Franja, paquetes de papel, licuadoras reales y excelente comida, bebidas y precios que facilitan la participación".

El debut de la sala de bingo es parte de un esfuerzo más amplio en toda la propiedad para restaurar la sensación de "Las Vegas de la vieja escuela" en Las Vegas. El complejo está en proceso de renovar su piso de juego con alfombras y pintura actualizadas, mejorar varios puntos de venta de comida y continuar mostrando amor a los residentes de Nevada con las promociones de los lugareños en Adventuredome y Carnival Midway.

La sala de bingo estará restringida a huéspedes de 21 años o más.

Acerca de Circus Circus Las Vegas

Circus Circus Las Vegas es un hotel y casino de propiedad privada que ofrece restaurantes, tiendas, entretenimiento y más de 101,000 pies cuadrados de espacio de juego. Un resort de Las Vegas favorito de la familia desde su creación, Circus Circus ofrece tarifas asequibles para sus casi 4.000 habitaciones en su lodge, habitaciones Tower, suites y RV Park, y actividades familiares que van desde la emoción del parque temático The Adventuredome hasta espectáculos de circo en vivo justo en el piso del casino.

Para obtener más información, visite www.circuscircus.com o siga la propiedad en Facebook, TikTok e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903685/Circus_Circus_CCLV_Building_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903686/Circus_Circus_Logo.jpg

FUENTE Circus Circus