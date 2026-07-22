Citadel Securities открывает офис в Амстердаме

Глобальный маркет-мейкер нового поколения расширяет свое присутствие в Европе для более эффективного обслуживания институциональных клиентов и поддержки европейских рынков капитала

МАЙАМИ, 23 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Citadel Securities, глобальный маркет-мейкер нового поколения, использующий передовые технологии, сегодня объявила об открытии нового офиса в Амстердаме, который станет европейским центром развития ее бизнеса в сфере биржевых опционов на акции. Расширение присутствия отражает неизменный курс Citadel Securities на инвестиции в развитые и динамично развивающиеся рынки капитала Европы.

В новом офисе будут работать специалисты по трейдингу, разработке технологий и количественным исследованиям, что позволит поддержать дальнейшее развитие бизнеса компании на рынке опционов на акции и повысить ликвидность европейских рынков производных финансовых инструментов.

«Амстердам является одним из ведущих мировых центров торговли деривативами на акции и располагает сильным кадровым потенциалом в области технологий и трейдинга, поэтому он стал естественным выбором для дальнейшего расширения нашего присутствия в Европе, — отметил Дейв Сильбер (Dave Silber), руководитель направления институциональных деривативов на акции в Citadel Securities. — Мы намерены и впредь инвестировать в людей, технологии и инфраструктуру, способствующие повышению устойчивости рынков, улучшению ликвидности и дальнейшему развитию экосистемы европейских рынков капитала».

Citadel Securities входит в число ведущих мировых маркет-мейкеров на рынках акций, опционов на акции, корпоративных и государственных облигаций, процентных свопов и иностранной валюты. Технологическая платформа компании обеспечивает ликвидность для тысяч институциональных и розничных клиентов во всем мире, содействуя росту эффективности рынков за счет стабильного ценообразования, высокой ликвидности и надежного исполнения сделок.

Открытие офиса в Амстердаме расширяет международную сеть Citadel Securities, которая теперь насчитывает 15 офисов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтверждая неизменный курс компании на предоставление высококачественных услуг клиентам во всем мире.

О компании Citadel Securities

Citadel Securities — глобальный маркет-мейкер нового поколения, использующий передовые технологии. Компания предлагает институциональным и розничным инвесторам ликвидность мирового уровня, конкурентоспособные цены и комплексное сопровождение исполнения сделок по широкому спектру финансовых инструментов.

Команды инженеров, трейдеров и исследователей компании используют передовые методы количественного анализа, а также растущие возможности высокопроизводительных вычислений, машинного обучения и искусственного интеллекта для разработки аналитических методов и решения наиболее важных задач как финансовых рынков, так и своих клиентов.

Вместе мы формируем будущее мировых рынков капитала. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт CitadelSecurities.com.

Контакты:

[email protected]