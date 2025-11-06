Ciudad Ho Chi Minh promueve el turismo en la World Travel Market WTM London 2025

Ampliando la cooperación, atrayendo turistas internacionales y promoviendo ITE HCMC 2026

LONDRES, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Departamento de Turismo de la Ciudad Ho Chi Minh organizó una serie de actividades de promoción turística en la World Travel Market WTM London 2025, que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones ExCeL de Londres, Reino Unido, del 4 al 6 de noviembre de 2025.

WTM London 2025 es una plataforma clave para que la Ciudad Ho Chi Minh fortalezca su presencia turística global y atraiga a más visitantes internacionales, especialmente europeos.

Vietnam National Booth at WTM London 2025

Desarrollar alianzas estratégicas globales y dinamizar el mercado turístico de Reino Unido y Europa.

El programa de promoción turística en el Stand Nacional de Vietnam, en el marco de WTM London 2025, se centró en: presentar el potencial y las fortalezas del turismo de la Ciudad Ho Chi Minh a socios internacionales, especialmente de Reino Unido y Europa; realizar una investigación exhaustiva del mercado turístico internacional; ampliar la cooperación comercial con las principales empresas de viajes, agencias de viajes y prestigiosos medios de comunicación internacionales, sentando las bases para el desarrollo sostenible del turismo vietnamita en el mercado mundial; y mejorar la capacidad de organización y promoción del turismo internacional.

Principales actividades

Participar en el Stand Nacional de Vietnam en la WTM London 2025 del 4 al 6 de noviembre de 2025, presentando la nueva imagen del turismo de la Ciudad Ho Chi Minh con sus recursos turísticos culturales, históricos y culinarios; Reunirse y obtener información de empresas de viajes británicas e internacionales en la WTM London 2025 para servir al Programa de Compradores Internacionales de ITE HCMC 2026; Asistir a conferencias, seminarios y eventos paralelos dentro del marco de la WTM London 2025 para actualizarse sobre las tendencias turísticas mundiales más populares y aplicar modelos avanzados para mejorar la competitividad en el mercado internacional. Organizar una reunión y un programa de trabajo con agencias de turismo y socios del Reino Unido el 4 de noviembre de 2025 en Londres, Reino Unido, para presentar el nuevo potencial turístico de Ciudad Ho Chi Minh tras la fusión administrativa y actualizar la información sobre las nuevas políticas de visados de Vietnam a la comunidad turística británica; al mismo tiempo, conocer las necesidades y preferencias de los turistas británicos, reforzando así su atractivo para la Ciudad Ho Chi Minh. El evento contó con la presencia de Ha Van Sieu, Vicepresidente de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam; Nguyen Cam Tu, Directora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh; y más de 100 representantes de empresas turísticas de veintiocho países. Reunirse y colaborar con las principales organizaciones y socios internacionales de turismo y medios de comunicación en Europa, como World Travel Market, PATA, Legends Tour, Adara, Lufthansa City Center, entre otros.

Nguyen Cam Tu – directora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh afirmó: "En la World Travel Market WTM London 2025, llevamos un mensaje claro: el turismo en Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva era con una gran fortaleza gracias a la expansión de su oferta turística y a productos únicos para turistas británicos y europeos en particular, y para visitantes internacionales en general".

En los últimos años, Ciudad Ho Chi Minh ha experimentado un fuerte crecimiento en la llegada de turistas internacionales, impulsado por la transformación digital, el turismo sostenible y la mejora de las experiencias de los visitantes. La ciudad promueve el turismo verde y las alianzas público-privadas para construir un destino inteligente, seguro y acogedor.

Descubra más sobre Ciudad Ho Chi Minh en visithcmc.vn y esté conectado a través de Facebook Vibrant Ho Chi Minh City ( https://www.facebook.com/visitvibranthochiminhcity)