Hô-Chi-Minh-Ville promeut le tourisme au World Travel Market (WTM) Londres 2025

Développer la coopération, attirer les touristes internationaux et promouvoir l'ITE HCMC 2026

LONDRES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le département du tourisme de Hô-Chi-Minh-Ville a organisé une série d'activités de promotion touristique lors du World Travel Market (WTM) Londres 2025, qui se tient au centre d'exposition et de convention ExCeL de Londres, au Royaume-Uni, du 4 au 6 novembre 2025.

WTM Londres 2025 est une plateforme essentielle visant à renforcer la présence de Hô-Chi-Minh-Ville dans le tourisme mondial et attirer davantage de visiteurs internationaux, en particulier des visiteurs européens.

Vietnam National Booth at WTM London 2025

Établir des partenariats stratégiques mondiaux et activer le marché touristique du Royaume-Uni et de l'Europe

Le programme de promotion du tourisme au stand national du Vietnam dans le cadre du WTM Londres 2025 est une étape stratégique visant à : présenter le potentiel et les atouts du tourisme de Hô-Chi-Minh-Ville aux partenaires internationaux, en particulier aux partenaires du Royaume-Uni et d'Europe ; mener des recherches approfondies sur le marché touristique international ; développer la coopération commerciale avec les grandes sociétés de voyage, les agences de voyage, les organisations médiatiques internationales réputées, en jetant les bases d'un développement durable du tourisme vietnamien sur le marché mondial ; et renforcer la capacité d'organisation et de promotion du tourisme international.

Activités principales

Participer au stand national du Vietnam au salon WTM Londres 2025 du 4 au 6 novembre 2025, en présentant la nouvelle image du tourisme à Hô-Chi-Minh-Ville avec ses ressources touristiques culturelles, historiques et culinaires ; rencontrer et obtenir des informations de la part d'entreprises de voyage britanniques et internationales au salon WTM Londres 2025 pour servir le programme des acheteurs internationaux de l'ITE HCMC 2026 ; participer à des conférences, des séminaires et des événements parallèles dans le cadre du salon WTM Londres 2025 pour se tenir au courant des tendances populaires du tourisme mondial et appliquer des modèles avancés afin d'améliorer la compétitivité sur le marché international.



Organiser une réunion et un programme de travail avec les agences de tourisme et les partenaires du Royaume-Uni le 4 novembre 2025, à Londres, au Royaume-Uni, afin de présenter le nouveau potentiel touristique de Hô-Chi-Minh-Ville suite à la fusion administrative et de mettre à jour les informations sur les nouvelles politiques de visa du Vietnam à la communauté d'affaires du tourisme britannique ; en même temps, connaître les besoins et les préférences des touristes britanniques, renforcer l'attrait des touristes britanniques pour Hô-Chi-Minh-Ville. L'événement a été honoré par la présence de M. Ha Van Sieu, Vice-président de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, de Mme Nguyen Cam Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme de Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi que de plus de 100 représentants d'entreprises touristiques de vingt-huit pays.



Rencontrer et travailler avec les principales organisations et partenaires internationaux du tourisme et des médias en Europe, tels que World Travel Market, PATA, Legends Tour, Adara, Lufthansa City Center, etc.

Mme Nguyen Cam Tu, directrice du centre de promotion du tourisme de Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré : « Nous venons au WTM Londres 2025 pour diffuser un message clair : le tourisme à Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle ère, avec de nombreux atouts en termes de ressources, grâce à l'élargissement de l'espace touristique et à des produits touristiques uniques destinés aux touristes britanniques et européens en particulier, et aux visiteurs du monde entier en général. »

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a connu une forte croissance des arrivées internationales, stimulée par la transformation numérique, le tourisme durable et l'amélioration des expériences des visiteurs. La ville encourage le tourisme vert et les partenariats public-privé pour construire une destination intelligente, sûre et accueillante.

Découvrez plus d'informations sur Hô Chi Minh-Ville sur visithcmc.vn

