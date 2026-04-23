CJ Bhalla, experta en finanzas del sector sanitario, es nombrada directora financiera de Blue Shield of California y de la empresa matriz de este plan de salud no lucrativo

OAKLAND, California, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CJ Bhalla ha sido nombrada como principal ejecutiva financiera de Blue Shield of California y de Ascendiun, su empresa matriz, para ofrecer operaciones decisivas y una dirección fiscal estratégica en el complejo entorno de la atención médica administrada.

Bhalla comenzará su función como directora financiera (CFO) el 18 de mayo, cuando suceda a la directora financiera interina Kassie Maroney, quien sigue siendo una líder ejecutiva integral de la empresa en su rol de actuaria principal.

CJ Bhalla, experta en finanzas del sector sanitario, es nombrada directora financiera de Blue Shield of California y de Ascendiun, la empresa matriz de este plan de salud no lucrativo.

"CJ es una líder probada con una amplia experiencia guiando organizaciones de atención médica complejas e impulsadas por una misión", afirmó Mike Stuart, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Su experiencia en finanzas estratégicas, disciplina operativa y liderazgo basado en datos serán fundamentales a medida que aceleremos nuestro objetivo de hacer que la atención médica sea más asequible para nuestros miembros, mejorar los resultados en materia de salud y convertirnos en el plan de salud que a los miembros les gusta".

"Nuestro objetivo es crear un sistema sanitario digno de nuestras familias y amigos, y que sea asequible de manera sostenible para todos", expresó Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Ascendiun. "Y CJ es una líder dinámica y creativa que nos ayudará a alcanzar ese norte más rápidamente".

Bhalla ha pasado los últimos 20 años en varios puestos de dirección financiera en Kaiser Permanente y, más recientemente, se desempeñó como vicepresidenta sénior y directora financiera del área de atención y cobertura integradas.

Como parte de ese cargo, supervisó las finanzas para los mercados de California, Hawái, el Noroeste y Washington de Kaiser Permanente, que atienden a más de 10 millones de miembros y generan 100.000 millones de dólares por concepto de ingresos anuales combinados.

"Me siento honrada de unirme a un plan de salud no lucrativo e impulsado por una misión, en un momento crucial en la atención médica", declaró Bhalla. "Espero trabajar con el talentoso equipo de Blue Shield para prestar un mejor servicio a nuestros miembros".

Bhalla obtuvo su maestría en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Virginia y su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de Punjab, India. Además, forma parte de la junta directiva del Banco de Alimentos Comunitarios del condado de Alameda.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con seis millones de miembros, más de 6.500 empleados y más de 27.000 millones de dólares en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de salud, odontológicos, oftalmológicos, así como de servicios de atención médica de Medicaid y Medicare en California. Durante los últimos tres años, la empresa ha contribuido con más de 60 millones de dólares a la Fundación Blue Shield of California para apoyar a las comunidades de California.

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Acerca de Ascendiun

Ascendiun es una entidad sin fines de lucro y la empresa matriz superior de Blue Shield of California, Blue Shield Promise Health Plan, Altais y Stellarus. La familia de empresas Ascendiun se dedica a promover mejores resultados de salud, hacer que la atención médica sea más asequible y abordar las necesidades específicas de diversas comunidades. Para obtener más noticias sobre Ascendiun, visite www.ascendiun.com o síganos en LinkedIn.

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FUENTE Blue Shield of California