Clarendelle, A Estrela da Grande e da Pequena Tela

Clarendelle, a primeira família de vinho premium de Bordeaux é a criação do Príncipe Robert de Luxemburgo que assumiu a direção do Grupo Domaine Clarence Dillon, proprietário de Clarendelle e de Chateau Haut-Brion, entre outros. Contudo, os filmes estão no sangue do Príncipe Robert desde o início, porque ele começou sua vida profissional como roteirista em Los Angeles!

Este ano, Clarendelle é o vinho parceiro oficial e exclusivo do Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara (SBIFF). Celebrado globalmente, o SBIFF é um festival de cinema que existe faz 35 anos. Citado regularmente como uma influência forte no resultado do Oscar, o SBIFF recebe cem mil cinéfilos e celebridades, que veem mais de 300 filmes e tributos ao longo de 11 dias.

Este ano, no dia 4 de março, o festival homenageia a atriz aclamada internacionalmente Kristen Stewart, também indicada para um Oscar pelo seu papel como Lady Diana Spencer, com o Prêmio American Riviera por sua contribuição notável para o cinema americano. O Príncipe Robert de Luxemburgo ergueu seu copo de Clarendelle para celebrar sua poderosa atuação.

Entretanto, Clarendelle se orgulha de anunciar o lançamento de dois novos vinhos vintage para a próxima primavera e verão, Bordeaux Blanc 2021 e Bordeaux Rosé 2021, juntamente com o recente lançamento de Clarendelle Rouge da gloriosa vindima de 2016.

Clarendelle Bordeaux Blanc 2021

Uma primavera fresca e um início de verão relativamente fresco, seguidos de um sol bem quente ao início do dia no fim do verão, resultou em um vinho com um frescor maravilhoso e sabores sedutores e complexos. O Sauvignon Blanc revela uma abundância de aromas, que vão desde buxo à fruta tropical, passando por uma variedade de notas cítricas. A uva Muscadelle mostrou ter uma cor maravilhosa que contribui para a mistura com notas perfumadas de rosa e lichia. Um vinho branco com uma tensão e frescor encantadores, e um paladar delicioso, completo e rico, equilibrado por uma mineralidade maravilhosa.

43% Sauvignon Blanc, 32% Sémillon, 25% Muscadelle, Alc: 12,5%

Clarendelle Bordeaux Rosé 2021

Uma colheita em parcelas de vinha selecionadas especialmente para o rosé, o vinho tem uma cor iridescente rosa salmão, levando a aromas tropicais poderosos, dominados por lichia e romã. Este rosé tem um equilíbrio encantador, enquadrado por uma estrutura suave levemente tânica. Os sabores a alcaçuz e menta acentuam os sabores adoráveis de toranja rosa. O vinho é indulgente e permanece no paladar.

65% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc, Alc: 12,5%

E para o fiel Bordeaux tinto,

Clarendelle Bordeaux Rouge 2016

Clarendelle Bordeaux 2016 é um vinho colorido, fresco e frutado, com aromas de frutos vermelhos e groselha juntamente com tons florais fazendo lembrar violetas. Combinam o poder tânico das grandes colheitas com uma textura deliciosamente aveludada e uma rara suavidade, potente e generosa no paladar. Seu nível relativamente alto de acidez lhes dá um frescor admirável e um equilíbrio tremendo, sem qualquer dureza. Clarendelle Bordeaux 2016 pode ser apreciado durante um aperitivo ou pode ser o parceiro elegante perfeito para almoçar e jantar durante a primavera que aí vem.

84% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, Alc: 13,5%

Domaine Clarence Dillon

Estabelecida em 1935, a empresa de direção familiar Domaine Clarence Dillon possui várias propriedades vitícolas prestigiadas, Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, e Château Quintus. Em 2005, Clarence Dillon Wines, dos mais importantes comerciantes de vinhos finos de Bordeaux, foi fundado ao mesmo tempo que criava a principal família de vinhos superpremium de Bordeaux; Clarendelle. Domaine Clarence Dillon também possui uma residência parisiense, uma verdadeira embaixada à arte francesa de viver bem, tão valorizada pelo Presidente e CEO, o Príncipe Robert de Luxemburgo. Aloja um restaurante gastronômico de duas estrelas, Le Clarence, e La Cave du Château, uma loja excepcional, física e on-line, vendendo os melhores vinhos e destilados das terras da França (www.lcdc.wine). Em 2018, o Príncipe Robert de Luxemburgo e Domaine Clarence Dillon se juntaram à «Primum Familiae Vini», uma associação internacional que uniu 12 famílias com propriedades prestigiosas e terras que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Em setembro de 2021, um novo centro de visitas e uma loja de vinho abriram no Chateau Haut-Brion em Bordeaux.

Contato: Eline Huet – Communications Officer, Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765817/Clarendelle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750587/Clarendelle_Logo.jpg

FONTE Domaine Clarence Dillon

SOURCE Domaine Clarence Dillon